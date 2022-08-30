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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

سؤال برلماني حول الحد الأدنى للقبول بكليات ومعاهد الهندسة

مها عبد الناصر، عضو
مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب

تقدمت النائبة مها عبد الناصر بسؤال للمستشار د حنفي جبالي رئيس مجلس النواب موجها لوزير التعليم العالي و البحث العلمي  بشأن: الحد الأدنى للقبول بكليات و معاهد الهندسة .

 

و قالت النائبة إن جميع المهندسين يعرفون  أزمة البطالة الشديدة بين الخريجين، بالإضافة إلى جودة التعليم نفسه و وجود بعض المعاهد التي لا تقدم محتوى جيد يؤدي إلى ضعف مستوى الخريجين مما يؤثر على سمعة المهندس المصري داخليا و خارجيا.

 

وأضافت أنه بناء على ذلك صدر قرار بعدم زيادة فارق الحد الأدنى للقبول بكليات و معاهد الهندسة الخاصة عن 10% من الحد الأدنى للقبول بالكليات الحكومية

و طرحت النائبة الأسئلة التالية:

لماذا أعلنت بعض المعاهد الهندسية قبولها للتقديم بمجموع 66% بالمخالفة لقرارات المجلس الأعلى للجامعات؟

و لماذا لم تستجيب وزارة التعليم العالي و البحث العلمي لمطالبات نقابة المهندسين بشأن أعداد المقبولين في المعاهد و الكليات الهندسية؟

و لماذا لم تقم وزارة التعليم العالي  و البحث العلمي حتى الآن برصد خريطة احتياجات سوق العمل بالنسبة للمهندسين بالرغم من المطالبات المتكررة من مجلس النواب؟

و اختتمت حديثها قائلة أن الوضع الحالي للتعليم الهندسي في مصر و لأعداد الخريجين لا يرضي العاملين بمهنة الهندسة و يضر بسمعة المهندس المصري و لا بد من وقفة جادة بخصوص هذا الموضوع . 

مها عبد الناصر مجلس الوزراء وزير التعليم العالي معاهد الهندسة الخريجين حنفى جبالى

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