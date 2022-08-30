سؤال برلماني حول الحد الأدنى للقبول بكليات ومعاهد الهندسة

تقدمت النائبة مها عبد الناصر بسؤال للمستشار د حنفي جبالي رئيس مجلس النواب موجها لوزير التعليم العالي و البحث العلمي بشأن: الحد الأدنى للقبول بكليات و معاهد الهندسة .

و قالت النائبة إن جميع المهندسين يعرفون أزمة البطالة الشديدة بين الخريجين، بالإضافة إلى جودة التعليم نفسه و وجود بعض المعاهد التي لا تقدم محتوى جيد يؤدي إلى ضعف مستوى الخريجين مما يؤثر على سمعة المهندس المصري داخليا و خارجيا.

وأضافت أنه بناء على ذلك صدر قرار بعدم زيادة فارق الحد الأدنى للقبول بكليات و معاهد الهندسة الخاصة عن 10% من الحد الأدنى للقبول بالكليات الحكومية

و طرحت النائبة الأسئلة التالية:

لماذا أعلنت بعض المعاهد الهندسية قبولها للتقديم بمجموع 66% بالمخالفة لقرارات المجلس الأعلى للجامعات؟

و لماذا لم تستجيب وزارة التعليم العالي و البحث العلمي لمطالبات نقابة المهندسين بشأن أعداد المقبولين في المعاهد و الكليات الهندسية؟

و لماذا لم تقم وزارة التعليم العالي و البحث العلمي حتى الآن برصد خريطة احتياجات سوق العمل بالنسبة للمهندسين بالرغم من المطالبات المتكررة من مجلس النواب؟

و اختتمت حديثها قائلة أن الوضع الحالي للتعليم الهندسي في مصر و لأعداد الخريجين لا يرضي العاملين بمهنة الهندسة و يضر بسمعة المهندس المصري و لا بد من وقفة جادة بخصوص هذا الموضوع .