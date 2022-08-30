إحالة 71 من العاملين بالمنشآت الحكومية للتحقيق لعدم الانضباط الإداري بالبحيرة

قامت الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالمحافظة البحيرة - إدارة الرقابة والمتابعة بحملة مكبرة لمتابعة الانضباط الإداري بالفترة الصباحية والمسائية وسير العمل داخل المنشآت الحكومية الخدمية بمدينة رشيد.

حيث تم المرور علي (المركز الطبى - إدارة الشباب والرياضة - المستشفى العام) أسفر المرور عن الآتي :

-ضبط ٤٢ حالة ترك عمل بدون سند قانوني .

- رصد ٢٩ حالة غياب بدون سند قانوني

و ذلك فى إطار الجهود التي تقوم بها المحافظة وأجهزتها التنفيذية والرقابية بالمتابعة المستمرة على المنشآت الحكومية لمتابعة الإنضباط الادارى .