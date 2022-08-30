عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إبراهيم سعيد مع أحمد شوبير: شكرا علي استقبالي داخل بيتي النادي الأهلي

صدى البلد

نشر إبراهيم سعيد هيما نجم منتخب مصر السابق  صورة لة برفقة أحمد شوبير عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر .

وعلق علي الصورة قائلا: بشكرك علي حسن استقبالك أخويا الأكبر وكابتني أحمد شوبير ، وبشكر  جمال جبر وكل أعضاء وجماهير النادي الأهلي ،وسيد عبد الحفيظ علي حسن استقبالي داخل بيتي  النادي الاهلي .

تقارير سعودية: التعاون يستغنى عن مصطفى فتحي لـ الأهلي

بيراميدز يصدم الأهلى ويجدد عقد نجمه 4 سنوات إضافية

ويحل فريق سيراميكا كليوباترا ضيفاً ثقيلاً علي الأهلي ، عصر اليوم ، فى ختام الجولة الـ34 والأخيرة ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة سيراميكا كليوباترا والأهلي
وتنطلق مباراة سيراميكا كليوباترا والأهلي فى تمام الساعة الرابعة ونصف عصراً علي ملعب ستاد الأهلي WE السلام .

القنوات الناقلة
وتذاع مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا عبر قناة أون تايم سبورت 1 .

ضربة موجعة لبيراميدز في ختام الدوري المصري
وفشل النادي الأهلي فى تحقيق لقب الدوري المصري للمرة الثانية على التوالي وفشل أيضاً فى الحصول علي المركز الثاني وذلك لأول مرة منذ 30 عامًا، بعدما نجح غريمه التقليدي الزمالك في التتويج باللقب المحلي للمرة الثانية علي التوالى، والرابعة عشر فى تاريخه .

ويرغب الأهلي في ختام موسم الدوري المصري بتحقيق الفوز، خاصة بعد الخسارة في المباراة الأخيرة أمام طلائع الجيش بهدف نظيف،.

ويسعى سيراميكا كليوباترا بقيادة أحمد سامي في الفوز على الأهلي وتحقيق الثالث نقاط ، لتعويض هزيمته في المباراة الأخيرة فى الدوري أمام فريق بيراميدز.

وتعادل الأهلي مع سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول بهدف لكل منهما .

ابراهيم سعيد نجم الكرة المصرية اخبار شوبير اعمال سيد عبد الحفيظ النادي الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب ينهار إلى مستويات تاريخية.. وهذا سعر الجرام عيار 21 اليوم

صورة جابت أجلهم.. حادث حريق الإسكندرية يثير السوشيال ميديا

هيلبس أبيض| صور مسربة لقميص الأهلي الجديد تثير الجدل.. ما حقيقتها ؟

حفلة جنس جماعي.. شاهد| أم تنهي حياة طفلتها بمعاونة عشاقها (القصة الكاملة)

تقارير سعودية: التعاون يستغنى عن مصطفى فتحي لـ الأهلي

خليفة سواريش.. مفاجأة بشأن موقف كيروش من تدريب الأهلي |خاص

مستحيل.. رد صادم من لوشيسكو حول موقفه من تدريب الأهلي |خاص

عاجل .. بيراميدز يعلن رحيل 3 لاعبين عن الفريق

ترشيحاتنا

الأبناء يتركون المنزل بالأيام .. مأساة أسرة كاملة ببورسعيد تتعاطي المخدرات

الرئيس السيسي يهنّئ ماليزيا بذكرى يوم الاستقلال

يحدث ليلا فقط.. عرض غير متوقع مؤشر لإصابتك بمتحور أوميكرون

مشاهد تقطع القلب.. تشييع جثمان شهيد الواجب مصطفى علام في مسقط رأسه بأسوان|فيديو

صدمة مزدوجة| إصابة النني تورط آرسنال وقرار عاجل من فيتوريا

البحث عن 19 مفقودا.. سها جندي: 6 ناجين في غرق مركب هجرة غير شرعية بليبيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكايتها مع ويل سميث وأمير كراره ودخولها المدارس الألمانية ..7 معلومات عن ابنة انتصار

بعد أزمة والدتها.. منة حسين فهمي بإطلالة جريئة على البحر| شاهد

رماهم على ملاية.. تفاصيل وكواليس حادث حريق الإسكندرية

بدون مكياج.. آمال ماهر في أحدث ظهور من منزلها

فيديو

ابنة إنتصار ملكة جمال مراهقات مصر: القبلات عادي خالص| فيديو جراف

أزمة كهربا.. غرامة الزمالك تهدد مستقبل اللاعب كرويا| فيديو جراف

تظاهرات وقتلي وحظر تجوال.. ماذا يجري في بغداد| فيديو جراف

ملكة جمال المراهقات.. انتصار في تحدٍ مع ابنتها بـ صدى البلد| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

مصر والعالم

مصطفى مكي

الدبلوماسي العاشق لوطنه

محمد ناجى زاهى

النار والرماد

هند عصام

كامس.. الملك الشجاع

مني أحمد

نجيب الرواية العربية

المستشار أسـامة الصعيدي

الشرف والاعتبار فى السوشيال ميديا

ولاء عزيز

المركز الكاثوليكي والفن الهادف

أسامة البريكي

مصر التي أحببت

اﻟﻤﺰﻳﺪ