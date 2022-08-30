إبراهيم سعيد مع أحمد شوبير: شكرا علي استقبالي داخل بيتي النادي الأهلي

نشر إبراهيم سعيد هيما نجم منتخب مصر السابق صورة لة برفقة أحمد شوبير عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر .

وعلق علي الصورة قائلا: بشكرك علي حسن استقبالك أخويا الأكبر وكابتني أحمد شوبير ، وبشكر جمال جبر وكل أعضاء وجماهير النادي الأهلي ،وسيد عبد الحفيظ علي حسن استقبالي داخل بيتي النادي الاهلي .

ويحل فريق سيراميكا كليوباترا ضيفاً ثقيلاً علي الأهلي ، عصر اليوم ، فى ختام الجولة الـ34 والأخيرة ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة سيراميكا كليوباترا والأهلي

وتنطلق مباراة سيراميكا كليوباترا والأهلي فى تمام الساعة الرابعة ونصف عصراً علي ملعب ستاد الأهلي WE السلام .

القنوات الناقلة

وتذاع مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا عبر قناة أون تايم سبورت 1 .

ضربة موجعة لبيراميدز في ختام الدوري المصري

وفشل النادي الأهلي فى تحقيق لقب الدوري المصري للمرة الثانية على التوالي وفشل أيضاً فى الحصول علي المركز الثاني وذلك لأول مرة منذ 30 عامًا، بعدما نجح غريمه التقليدي الزمالك في التتويج باللقب المحلي للمرة الثانية علي التوالى، والرابعة عشر فى تاريخه .

ويرغب الأهلي في ختام موسم الدوري المصري بتحقيق الفوز، خاصة بعد الخسارة في المباراة الأخيرة أمام طلائع الجيش بهدف نظيف،.

ويسعى سيراميكا كليوباترا بقيادة أحمد سامي في الفوز على الأهلي وتحقيق الثالث نقاط ، لتعويض هزيمته في المباراة الأخيرة فى الدوري أمام فريق بيراميدز.

وتعادل الأهلي مع سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول بهدف لكل منهما .