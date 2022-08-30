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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

يحدث ليلا فقط.. عرض غير متوقع مؤشر لإصابتك بمتحور أوميكرون

كورونا
كورونا

حذر العلماء من ظهورعَرَض جديد لمتحورأوميكرون وهو الإصابة  بالحمى  والتعرق ليلا خلال أوقات النوم مقارنة بباقي السلالات والمتحورات السابقة لـ«أوميكرون»

وتعد الإصابة بالسلالة الجديدة غير خطير ويعد المصابين أقل عرضة للإصابة بآثار كورونا الطويلة الناتجة عن السلالات الأخرى، بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 50% 

فيروس كورونا 

على الجانب الآخر مع ظهور متغيرات كثيرة لمتحور كورونا «أوميكرون» تزداد  فرص العدوى  وينتقل الفيروس من إنسان لآخر، فضلا عن أن وجود كورونا مع أشخاص مناعتها ضعيفة يعطي فرصا أكبر لتكاثر الفيروس، وظهور متحورات أكثر.

علامات فيروس كورونا

 متحور كورونا أضعف


على الجانب وفقا للعديد من الدراسات يعد متحور أوميكرون الأضعف مما سبقه من متحورات لدى الأشخاص الأصحاء والذين لا يعانون من أي  أمراض مزمنة أو ضعف في المناعة، لذلك يجب الاستمرار في تلقي لقاحات كورونا بجرعات كامة في موعده وتناول الجرعات التنشيطية التي  حفزت استجابة مناعية أقوى ضد متحور أوميكرون وكذلك فيروس كورونا الأصلي.

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