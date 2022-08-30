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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

منة فضالي تخطف أنظار الجمهور بإطلالة جذابة علي الشاطي.. شاهد

صدى البلد

شاركت الفنانة منة فضالي، جمهورها صورة جديدة من عطلتها الصيفية ، على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت منة فضالي  بأطلالة جذابة  بشورت وبلوزة علي الشاطئ و تفاعل عدد كبير من متابعي منة فضالي معها، ونالت الصورة  إعجابهم .

بالكاش مايوه .. منة فضالي تتألق علي الشاطئ.. فيديو

بفستان جريء.. منة فضالي تتألق في أحدث إطلالة


ويُعرض قريبا للفنانة منة فضالي فيلم "مغامرات كوكو" بطولة: بيومي فؤاد، خالد الصاوي، حمدي الميرغني، شيرين رضا، أوس أوس، منة فضالي، إيهاب فهمي، نانسي صلاح، طاهر أبو فاشا، عمرو عبدالعزيز، رحمة أحمد، ومن إخراج إسماعيل فاروق.

وتنتظر منة فضالي، عرض مسلسلها الجديد "أفراح إبليس 2" بطولة جمال سليمان، وصابرين، ومحمود عبد المغنى، وأحمد صفوت، وكمال أبو رية، ومحمود الجندي، وعفاف رشاد، وتامر ضيائي، ونادية رشاد، وضياء الميرغنى، وأميرة الشريف، وهنادي مهنا، ورنا سماحة، ورجوى حامد، وليلى حسن، وتأليف الكاتب الكبير مجدى صابر، وإنتاج لؤي عبد الله، وإخراج أحمد خالد أمين.

منة فضالي أخر أعمال الفنانة منة فضالي إطلالات منة فضالى إطلالة الفنانة منة فضالي

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