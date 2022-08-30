فتاوى تشغل الأذهان .. هل الوديعة البنكية حرام؟ وكيف أخرج زكاتها؟.. داعية إسلامي عن الجنس الإلكتروني بين الزوجين: حرام شرعا.. حكم استخدام المرأة الحائض الماء المقروء عليه قرآن؟

فتاوى واحكام

هل الوديعة البنكية حرام؟ وكيف أخرج زكاتها؟ الإفتاء تجيب

هل يجوز للمرأة الحائض استخدام الماء المقروء عليه قرآن؟.. الإفتاء توضح

هل ترك التشهد الأوسط يؤثر على الصلاة؟ الإفتاء تجيب

داعية إسلامي عن الجنس الإلكتروني بين الزوجين: حرام شرعا ووسائل التواصل مراقبة داخليا وخارجياً

حكم من يرتكب معصية وهو ينوي أن يتوب عنها.. على جمعة يرد

فى البداية .. ورد سؤال مضمونة: هل ودائع البنوك حلال أم حرام .. قال الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء، إن وضع الودائع في البنك وأخذ فوائد عليها؛ جائز لأنه من قبيل الاستثمار.

وأوضح«عبد السميع»، عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على “فيس بوك”، ردًا على سؤال: “ودائع البنوك حلال أم حرام؟”، أن الشخص الذي يودع مالًا في البنك يعطيه للبنك للاستثمار، ويعطي صاحب رأس المال نسبة محددة من الربح.

وكان الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء، أفاد بأن وضع المال في البنك على هيئة وديعة أو شهادة استثمار، وأخذ العائد على هذا المال جائز شرعًا؛ لأنه من قبيل التمويل.

وأضاف «عبد السميع» في فتوى سابقة له، ردًا على سؤال: “ما حكم شهادات الاستثمار وودائع البنوك؟”، أن المودع أو صاحب شهادة الاستثمار عندما يضع ماله في البنك، يقوم بتمويل مشروعات البنك، وبدوره يحدد البنك للممول قيمة من ربح هذه المشروعات.

وأشار إلى أن هذه الصورة مقبولة لدى الفقهاء فى الوقت الراهن.

أما عن حكم استخدام الماء الذى قرأ عليه القرآن لمن أصابها الحيض.. قال الدكتور محمد عبدالسميع ، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المرأة الحائض أو النفساء، لا يجوز لها مس المصحف وقراءة القرآن، إلا إذا كانت معلمة أو متعلمة.

وأضاف «عبدالسميع» في إجابته عن سؤال خلال البث المباشر المذاع عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مضمونه ( ما حكم استخدام الماء الذى قرأ عليه القرآن لمن أصابها الحيض؟)، أنه يجوز للحائض استخدام الماء المقروء عليه قرآن بغير امتهان، أى تشرب منه وتغسل وجهها لكن لا يجوز ان يرقى فى الاماكن التى بها نجاسة، ولا يجوز أن يوضع على الأرض وتطأه الأقدام، لأن هذا الماء قرأ عليه القرآن وينبغي ان يحترم.



وتابع: أن الرقية الشرعية هي: أدعية وآيات كثيرة من كتاب الله _عز وجل_، بمعنى العوذة وهي الوقاية، وهي من سنة النبي محمد -عليه السلام-، التي يجب الاقتداء بها واتباعها وأخذ كل ما هو مفيد منها، لإفادة النفس البشرية التي تتعرض للعديد من المشاكل والآفات على مرّ العصور، وتتميز بالثبات.

فيما قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن الوارد عن النبى -صلى الله عليه وسلم- فى التشهد أن الصلاة الإبراهيمية على النبي صلى الله عليه وآله وسلم تكون فى التشهد الأخير وليس الأول.

وأضاف عاشور، فى إجابته عن سؤال « حكم قراءة التشهد الأوسط كاملًا فى الصلاة ؟»، أن التشهد الأوسط من السُنة أن يقرأ إلى “أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله”، ولكنه عند الشافعية يقرأون إلى قول “اللهم صلى على سيدنا محمد”، أما باقى الأئمة فأشاروا إلى قول “أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله”، ولكن إن أكمل المصلى لآخر التشهد فلا حرج فى ذلك.

وتابع: "إن المشروع في التشهد الأول هو ما علَّمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه رضي الله عنهم بقوله: «التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ للهِ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ» رواه مسلم، وفي رواية: «التَّحِيَّاتُ للهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ» رواه أحمد.

كما وعلق الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب، الداعية الإسلامي على سؤال ورد إليه، نصه: الجنس الإلكتروني بين الزوجين حلال ولا حرام ؟، قائلاً: ناس كتير ألحوا عليا عشان أتكلم في هذا الموضوع، ومع إني أعترض على عرض مثل هذه الأمور لأنه وارد أطفال يكونوا بيشوفونا، لكن الأمر في الآونة الأخيرة خرج عن الحد؟.

وأجاب الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب، الداعية الإسلامي عبر مقطع فيديو غبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: أن الجنس الإلكتروني بين الزوجين حرام شرعا؛ لأنه ليس فيه أمان ولا صيانة للأعراض، وأي زوج من حق زوجته ترفض هذا الكلام قولا واحدا، وعلى الزوج أن يستعن بالله على مرارة الأيام، والليالي بالصبر والصلاة، وإن لم تستطع عليك أن تستقدم زوجتك أو قلل أيام السفر.

وأوضح أن الزوج الذي يسافر للخارج بحثا على لقمة العيش، تمر عليه الأيام والليالي صعبة، خاصة لو أهله وزجته وأولاده ليسوا معه، لا سيما إن كان في سن الشهوة والشباب، فيلجأ وقتها الزوج إلى الجنس الإلكتروني ويطلب من زوجته تخلع ملابسها، لذا هذا موضعه من الشرع إيه والحكم إيه؟، موضحا أن الإسلام حط للبيوت حرمة، صيانة للأعراض وحماية للنساء، وجعل العلاقة بين الزوج وزجته تقوم على التقدير والمحبة، وليست علاقة شهوانية أو حيوانية، ومن ثم الإسلام شرع كل وسيلة نحمي تلك العلاقة.

وأشار الى أنه يجب على الزوج الذي يطلب هذا الأمر من زوجته ثق أنك لست وحدك من يستمتع بجسم زوجتك، فأي وسيلة من وسائل التواصل وأي تطبيق من تطبيقات التواصل الإجتماعي مراقب سواء داخليا أو خارجيا، يعني لو أنت بتطلب من مراتك تفتحلك الكاميرا فثق أنك لست وحدك الذي تستمتع بجسم زوجتك كما تظن، في غيرك يرى جسد مراتك ووارد تقع ضحية الابتزاز الإلكتروني سواء المحلي أو العالمي.

وواصل: أن التطبيقات الآن يمكنها أن تسترجع الأمور المحذوفة وممكن ترجع الصور من خلالها، بقت في حاجات عجيبة وغريبة وترعب، ومن ثم على كل زوج غيور على عرضه، عليه ألا يلجأ لهذا لأن الموضوع مش واقف على الزوج فقط ولا إنه هيرتاح وخلاص، لأ قد يقع مفاسد كثيرة جدا.

وتابع: كمان أنت بتسيبك زوجتك الله أعلم بحالها والشهوة لديها وهذا قد يكون فتح باب عظيم جدا للفساد والإفساد وللحرام والخيانة وبعدين نقول يا ريت اللي جرى ما كان.

موجهاً رسالة للشباب، إذا كان هذا حرام ذلك للزوج والزوجة، فأنت إزاي تدخل غرف الدردشة سواء كان كلاما مسموعا أو مرئيا، وتقول مبعملش حاجة حرام، أنت بذلك تقع في الزنا، والزنا نوعان، حقيقي ومجازي، والمجازي دا اللي بتقع فيه، ولذلك حذر منه النبي لما قال: فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، مضيفا: الموضوع محتاج وقفة عقلانية منا.

ما حكم من عزم أن يفعل معصية ثم يتوب عنها؟.. سؤال تلقاه الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، في أحد مجالسه العلمية.

ليجيب جمعة، موضحًا أنه كشخص يقرر أن يشرب الخمر غدًا ثم يتوب بعدها مباشرة، ويعلق قائلًا: هو على خطر عظيم لأن الله قد يوقعه في هذا الذنب ويكتب عليه الوفاة وهو يشرب الخمر..هيعمل أيه بقى إن شاء الله؟ يذهب إلى الله سكرانًا عاصيًا بكبيرة من الكبائر؟!.

وقال جمعة إنه في حالة مد الله سبحانه وتعالى عمره فهو آذان من الله ويبيح له التوبة، أما أن يدبر هو من الآن أنه أراد أن يقتحم الحرام، وهذا في حد ذاته حرام، وقال جمعة أن ابن صلاح نص في فوائد رحلته بأنه لو شخصًا شرب سائلًا على اعتبار أنه خمر، فبان ماءًا، أي كان ماءا لا خمر، فإنه يأثم باتفاق لتعديه الحرمة.

أما في وجوب أن يقام عليه حد الخمر، فيقول جمعة أن في الحد قولان، وهو أمر مبني على قاعدة أصولية هل هناك عبرة بالظن البين خطأه أم لا؟ أي أنه عنده ظن معين ثم تصرف بناء على هذا الظن فتبين خطأه فهل يبطل العمل أم يترتب عليه ما يترتب طبقًا للظن، وضرب العلماء أمثلة كثيرة على ذلك، مثل رجل تصرف في ملك أبيه ظانًا أنه حي، فباعها فتصرف بذلك في ملك غيره، ثم باعها في الساعة 12 ولكن جاءه خبر وفاة أبيه الساعة 11 فلما باعها كان يبيع ملكه هو باعتباره وريثه الوحيد.

ويقول جمعة: "ذهب الجمهور أنه لا عبرة بالظن البين خطأه، فمن شرب ماء ظانًا أنه خمر أثم باتفاق، وفي الحد قولان، أحدهما أنه لا يحد والآخر أنه يحد".