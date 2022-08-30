ندوات أدبية وعروض فنية.. قصور الثقافة تقدم فعاليات متنوعة بالمحافظات

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة، فعاليات متنوعة ثقافية وفنية في مختلف المحافظات، فعلى مسرح الزقازيق تم تقديم العرض المسرحي “سجن” ضمن عروض نوادي المسرح التجريبي وهو دراما غنائية استعراضية عن رواية البؤساء لـ فيكتور هوجو.

تدور فكرة العرض حول سجن الحياة، وتصنيف الأشخاص إلى سجين وسجان، والسجّان في موقع ما ربما يكون سجينا في دائرة لإنسان آخر، والأحداث تقع داخل سجن، تُفتح أبواب الزنازين للمساجين فيخرجوا ليقدموا رواية البؤساء على شكل بروفة لعرض مسرحي.

قصور الثقافة تقدم فعاليات متنوعة في المحافظات

فيما تواصلت ليالي صيف بلدنا 2 بشاطئ رأس البر، بفرع ثقافة دمياط، استضافت الليلة 27 فرقة الشرقية للفنون الشعبية وقدمت الفرقة مجموعة من عروض التراث والفلكلور المصري منها: الحوايا، التنورة، الفرح، الحصان، السقايين، كف العرب، العصاية، التحميلة.

وفي فرع ثقافة الدقهلية نظمت مكتبة كفر غنام محاضرة عن مخاطر الزواج المبكر قبل 18 عاما، وأنه يحرم الفتيات من طفولتهن ويهدد حياتهن وصحتهن، كما أن الزاوج المبرك غالبا ما يحرم الفتيات من التعليم.

فيما نظم بيت ثقافة المقاطعة محاضرة حول كيفية ترشيد استهلاك الكهرباء، من خلال بعض طرق الترشيد، ومنها إطفاء المصابيح في الغرف غير المستخدَمة، طلاء الجدران بالألوان العاكسة للضوء نشر مفاتيح التحكم في الإنارة على أماكن متعددة.

مواهب قصر ثقافة بنها

وفي فرع ثقافة القليوبية تم افتتاح معرض فنون تشكيلية لفناني ومواهب قصر ثقافة بنها، بمناسبة العيد القومي لمحافظة القليوبية، وذلك بقاعة رخا.

وناقش بيت ثقافة المعبر بفرع ثقافة السويس الثقافي كتاب فصل الربيع من الخدمة تأليف هجرة الصاوي، أعقبه عرض فيلم البعض يذهب للمأذون مرتين، من ﺇﺧﺮاﺝ محمد عبدالعزيز، من بطولة نور الشريف، ميرفت أمين، عادل إمام، لبلبة، سمير غانم وجورج سيدهم.