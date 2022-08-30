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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الوزراء الباكستاني: الإصلاحات الهيكلية هي السبيل للخروج من القيود الاقتصادية

رئيس الوزراء الباكستاني
رئيس الوزراء الباكستاني

شدد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم /الثلاثاء/، على ضرورة أن تخرج بلاده من القيود الاقتصادية من خلال الإصلاحات الهيكلية.
وأكد شريف - حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الباكستانية - أن برنامج صندوق النقد الدولي قدم مسارًا لإعادة توجيه الاقتصاد الباكستاني، وأنه يتعين عليهم العمل بجد لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وقال رئيس الوزراء الباكستاني - عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - قائلاً: "إن إحياء برنامج صندوق النقد الدولي، رغم أهميته لاقتصادنا، ليس غاية في حد ذاته.. إنه يوفر طريقا لإعادة توجيه اقتصادنا.. يجب على باكستان الخروج من القيود الاقتصادية، وهو أمر ممكن فقط من خلال الإصلاحات الهيكلية".

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