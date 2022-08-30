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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليابان تدرس تبكير التحصين ضد أوميكرون إلى سبتمبر المقبل

أوميكرون
أوميكرون

ذكرت مصادر حكومية في اليابان أن الحكومة اليابانية قد تبدأ في طرح اللقاح المصمم خصيصًا لمكافحة سلالة أوميكرون المتحورة من كورونا بحلول نهاية سبتمبر المقبل، بدلاً من الموعد المحدد سابقا في منتصف أكتوبر.
وشدد وزير الصحة الياباني كاتسونوبو كاتو - في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء وفق ما نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية - على أن الحكومة ستعمل بجد للبدء في التحصين الإضافي في وقت أقرب مما كان مخطط له.
وكانت شركتا الأدوية الأمريكيتان /فايزر/ و/موديرنا/ قد تقدمتا إلى وزارة الصحة اليابانية لإنتاج وبيع لقاحات مصممة للسلالة شديدة العدوى. ومن المتوقع أن تناقش لجنة خبراء بالوزارة قريبا ما إذا كان ينبغي الموافقة على هذا الطلب.
وقررت لجنة وزارة الصحة اليابانية هذا الشهر إتاحة الجرعات المعززة المضادة لأوميكرون لجميع الذين تلقوا جرعتين وإجراء الاستعدادات حتى يمكن أن يبدأ التحصين الإضافي في منتصف أكتوبر أو بعد ذلك.
وإذا وافقت السلطات الصحية على الجرعات المعززة ضد أوميكرون، فيمكن أن تبدأ وارداتها بحلول نهاية سبتمبر المقبل. 

وفي هذا الصدد، قال أحد المصادر إن التوقيت الدقيق لبدء التحصين الإضافي يعتمد على موعد وصول الواردات ودرجة الاستعدادات التي ستتخذها السلطات المحلية قبل انطلاق الحملة الجديدة.

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