انطلاق منتدى الإعلام العربي في دبي أوائل أكتوبر القادم

أشادت وسائل إعلام عربية، بما حققه الإعلامى خالد جمال، من نادى دبى للصحافة للترويج إلى فعاليات منتدى الإعلام العربي من مصر فى يوليو الماضى، بحضور نخبة من الكتاب والإعلاميين والخبراء وصناع القرار، حيث تم إعلان انطلاق المنتدى رسميا يومي ٤و٥ أكتوبر القادم فى دبى.

وستنعقد أعمال الدورة العشرين للمنتدى، بأجندة بالغة التنوع لمناقشة جملة من الموضوعات التي تشغل بال القائمين على القطاعات الإعلامية المختلفة في عموم المنطقة العربية، في محاولة للإجابة عن تساؤلات مهمة ترتبط بشكل التطوير المنشود خلال المرحلة المقبلة في ضوء ما يمر به العالم من متغيرات متعددة الأوجه وأبعاد التأثير.

وكانت الأمانة العامة لجائزة الاعلام العربى التى ينظمها نادي دبي للصحافة تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن فتح باب الترشح للجائزة ضمن دورتها الأولى بهيكلها الجديد بعد عملية التطوير التي شملت استحداث جائزتي "الإعلام المرئي" و"الإعلام الرقمي" إلى جانب "جائزة الصحافة العربية"، لتصبح بذلك أكثر شمولاً وأوسع نطاقاً، تأكيداً لمكانة دبي الرائدة كمركز رئيسي للإبداع في المنطقة، وحرص قيادتها الرشيدة على تحفيز الإبداع والمبدعين ضمن مختلف القطاعات وفي مقدمتها القطاع الإعلامي على الصعيدين المحلي والعربي.