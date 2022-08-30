عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انطلاق منتدى الإعلام العربي في دبي أوائل أكتوبر القادم

صدى البلد

أشادت وسائل إعلام عربية، بما حققه الإعلامى خالد جمال، من نادى دبى للصحافة للترويج إلى فعاليات منتدى الإعلام العربي من مصر فى يوليو الماضى، بحضور نخبة من الكتاب والإعلاميين والخبراء وصناع القرار، حيث تم إعلان انطلاق المنتدى رسميا يومي ٤و٥ أكتوبر القادم فى دبى. 
وستنعقد أعمال الدورة العشرين للمنتدى، بأجندة بالغة التنوع لمناقشة جملة من الموضوعات التي تشغل بال القائمين على القطاعات الإعلامية المختلفة في عموم المنطقة العربية، في محاولة للإجابة عن تساؤلات مهمة ترتبط بشكل التطوير المنشود خلال المرحلة المقبلة في ضوء ما يمر به العالم من متغيرات متعددة الأوجه وأبعاد التأثير. 

وكانت الأمانة العامة لجائزة الاعلام العربى التى ينظمها نادي دبي للصحافة تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن فتح باب الترشح للجائزة ضمن دورتها الأولى بهيكلها الجديد بعد عملية التطوير التي شملت استحداث جائزتي "الإعلام المرئي" و"الإعلام الرقمي" إلى جانب "جائزة الصحافة العربية"، لتصبح بذلك أكثر شمولاً وأوسع نطاقاً، تأكيداً لمكانة دبي الرائدة كمركز رئيسي للإبداع في المنطقة، وحرص قيادتها الرشيدة على تحفيز الإبداع والمبدعين ضمن مختلف القطاعات وفي مقدمتها القطاع الإعلامي على الصعيدين المحلي والعربي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا مباشر الأن (4-0) في الدوري

الذهب ينهار إلى مستويات تاريخية.. وهذا سعر الجرام عيار 21 اليوم

صورة جابت أجلهم.. حادث حريق الإسكندرية يثير السوشيال ميديا

هزيل ومنهار.. تفاصيل حالة قاتل نيرة أشرف بعد 70 يوما داخل السجن

أسعار البنزين الجديدة في مصر.. التوقعات تصدم المصريين قبل إعلان أكتوبر

هيلبس أبيض| صور مسربة لقميص الأهلي الجديد تثير الجدل.. ما حقيقتها ؟

خليفة سواريش.. مفاجأة بشأن موقف كيروش من تدريب الأهلي |خاص

تقارير سعودية: التعاون يستغنى عن مصطفى فتحي لـ الأهلي

ترشيحاتنا

المُحكمة شاهندة المغربي تتألق في إدارة مباراة سموحو وفاركو...صور

الشرط الجزائي مرفوض.. أحمد سيد زيزو يطالب نانت الفرنسي بالتفاوض مع الزمالك

اقتصادي: 20 مليار دولار خرجت من مصر مع رفع الفيدرالي الأمريكي للفائدة

أسطورة .. وداع خاص من جماهير الأهلي لـ وليد سليمان .. فيديو

بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الزمالك وايسترن كومباني (0-0) في الدوري

عزة مصطفي تروي تفاصيل تعرضها لمحاولة نصب و الداخلية تضبط المتهمين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة مثيرة.. مايا دياب تخطف الأنظار بين الصخور في البحر

بتهمة نشر الفحش.. التحقيق مع رانفير سينج نجم بوليوود بسبب صور عارية

إطلالات جريئة وغريبة.. نجمات أثرن الجدل بالفساتين خلال الأسبوع| شاهد

وزير الدفاع: القوات المسلحة في أعلى درجات الاستعداد لتنفيذ المهام المكلفة بها

فيديو

فتاة تستغيث بالدموع بسبب مطعم شاورما لإسعاد والدها.. ماذا فعلت؟

وزير الدفاع: القوات المسلحة في أعلى درجات الاستعداد لتنفيذ المهام المكلفة بها

لتجنب الكوارث الصحية ..خبيرة تغذية توضح الطريقة الأمثل لتجميد الثمار

التعليم باظ.. هجوم عنيف على مدرس لغة عربية بسبب أغنية عود البطل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

مصطفى مكي

الدبلوماسي العاشق لوطنه

محمد ناجى زاهى

النار والرماد

هند عصام

كامس.. الملك الشجاع

مني أحمد

نجيب الرواية العربية

المستشار أسـامة الصعيدي

الشرف والاعتبار فى السوشيال ميديا

ولاء عزيز

المركز الكاثوليكي والفن الهادف

اﻟﻤﺰﻳﺪ