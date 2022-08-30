وزير الدفاع الكويتي يؤكد أهمية المحافظة على الجاهزية بجميع المواقع العسكرية

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الكويتي الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، أهمية الجاهزية والاستعداد الدائم في مختلف المواقع العسكرية والمنافذ الحدودية حفاظًا على أمن وسلامة البلاد لاسيما من دخول مواد المخدرات التي باتت خطرًا يهدد أمن المجتمع.

وقال الشيخ طلال الخالد - في بيان صادر عن وزرارة الداخلية الكويتية عقب الجولة التفقدية التي قام بها اليوم /الثلاثاء/ وشملت عددًا من المواقع العسكرية التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية في المنطقة الشمالية - أهمية التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين وزارتي الدفاع والداخلية، مشيدًا بالجهود التي يبذلها منتسبو الوزارتين وعملهم المخلص الدؤوب على مدار الساعة لحفظ أمن البلاد وسلامة أراضيها.

وقال إن القوات المسلحة الكويتية هم درع الوطن الحصين وسده المنيع ضد كل من تسول له نفسه العبث بأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

وعقب ذلك تفقد وزير الدفاع والداخلية الكويتي منفذ العبدلي الحدودي مع العراق واستمع لشرح مفصل عن طبيعة العمل والإجراءات المتبعة في منفذ العبدلي والتنسيق القائم والمشترك مع مختلف الجهات المعنية بالبلاد.