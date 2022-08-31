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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم.. محاكمة متهم بخلية داعش العجوزة

صدى البلد

تنظر الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم  إعادة محاكمة متهم بالقضية رقم 143 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طورئ، المقيدة برقم 373 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، والمعروفة إعلاميا بـ"داعش العجوزة".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشارين محمد عمار والدكتور علي عمارة.

واتهمت النيابة الجناة بأنهم فى غضون الفترة من 2013 حتى يناير 2017، تولى المتهم الأول قيادة فى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام الحالى وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وآمنه للخطر، وانضم المتهمون من الثانى حتى الأخير لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، والمتهمون من الأول حتى السابع وأيضا الثانى عشر مولوا جماعة إرهابية بأموال ومعلومات بقصد استخدامها فى جرائم إرهابية.

محكمة أمن الدولة العليا طوارئ محكمة أمن الدولة العليا مجمع محاكم طرة داعش العجوزة

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