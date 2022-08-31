محاكمة متهم بقضية خلية متفجرات المطرية .. اليوم

تنظر الدائرة الثانية إرهاب، اليوم إعادة إجراءات محاكمة متهم بإمداد الجماعة الإرهابية بمواد مفرقعة وذخائر وقذائف صاروخية وأر بي جي، مع علمه باستخدامها في أعمال إرهابية، المعروفة بقضية "خلية متفجرات المطرية".

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشار محمد عمار والدكتور على عمارة، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

يذكر أن المتهم صادر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد في تلك القضية، وقام بإعادة إجراءات محاكمته بعد إلقاء القبض عليه واتخاذ الإجراءات القانونيه اللازمة.

كان قد أحال النائب العام المستشار حمادة الصاوي 4 متهمين بينهم صحفي إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامهم بإمداد الجماعة الارهابية بمواد مفرقعة وذخائر وقذائف صاروخية، وأر بي جي مع علمهم بإستخدامها في أعمال ارهابية تخل بالامن الوطني وتكدر السلم العام.