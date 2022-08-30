لاكاي للهجوم.. تشكيل بيراميدز في مواجهة الجونة

أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لنادي بيراميدز تشكيل مباراة الجونة في إطار الدوري الممتاز.

ويحل الجونة ضيفا على بيراميدز في التاسعة والنصف من مساء اليوم بملعب الدفاع في مواجهات الجولة ٣٤ والأخيرة من بطولة الدوري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: يوسف نادر

خط الدفاع: عبد الرحمن صميدة - محمد حمدي - عبد الله مجدي - حسين السيد

خط الوسط: إسلام عيسى - إبراهيم توريه - محمود صابر - وليد الكرتي - فخر الدين بن يوسف

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

عبد الرحمن أيمن - علي جبر - أحمد توفيق - محمد صادق - أحمد فوزي