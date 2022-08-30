عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ميقاتي: متفائل بقرب تشكيل الحكومة والعلاقة مع الرئيس اللبناني جيدة

نجيب ميقاتي
نجيب ميقاتي

أبدى رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي تفاؤلًا بشأن قرب تشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدًا أن العلاقة جيدة مع رئيس الجمهورية ميشال عون، ومجددًا إصراره على تشكيل حكومة جديدة في أقرب وقت ممكن.
وأكد ميقاتي، في تصريحات اليوم الثلاثاء، أنه تغاضى عن تسريب التشكيلة الحكومية التي قدمها إلى الرئيس عون في القصر الجمهوري قبل فترة، وتغاضى أيضًا عن عدم رد المسئولين في قصر الرئاسة بعد ذلك على طلب موعد للقاء الرئيس عون.
وأوضح أن الرئيس عون طلب خلال اجتماعهما توسيع الحكومة إلى 30 وزيرًا عبر إضافة وزراء دولة، مشيرًا إلى أنه لم يتحمس للأمر من منطلق أنه سيفتح مشكلة جديدة في مسألة التسمية والاختيار، والأولوية لإجراء تعديل، مشددًا على أن الأهم هو انتخاب رئيس للجمهورية.
وأشار ميقاتي إلى أنه لم يمانع مبادرة الرئيس عون لتسمية الوزيرين البديلين باعتبارهما من حصته، لافتًا إلى أنه في حاجة للحصول على دعم نواب عكار السنة ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لتنال الحكومة الثقة المطلوبة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا مباشر الأن (4-0) في الدوري

أسعار البنزين الجديدة في مصر.. التوقعات تصدم المصريين قبل إعلان أكتوبر

صورة جابت أجلهم.. حادث حريق الإسكندرية يثير السوشيال ميديا

هزيل ومنهار.. تفاصيل حالة قاتل نيرة أشرف بعد 70 يوما داخل السجن

صرخة أم في الزاوية الحمراء: زوجي عاشر بنتي القاصر لمدة 60 شهر

خليفة سواريش.. مفاجأة بشأن موقف كيروش من تدريب الأهلي |خاص

هيلبس أبيض| صور مسربة لقميص الأهلي الجديد تثير الجدل.. ما حقيقتها ؟

تقارير سعودية: التعاون يستغنى عن مصطفى فتحي لـ الأهلي

ترشيحاتنا

نشأت الديهي مهاجمًا أحمد طنطاوي: فقاعة سياسية

أرخص سيارة من مرسيدس موديل 2022 فى السوق المصرى

الدولار لا يهدأ.. ارتفاع في العملة الخضراء اليوم |وخبير يعدد الأسباب

تنسيق المرحلة الثالثة 2022 .. الرابط والكليات المتاحة لطلاب القسم الأدبي

خبير طاقة: ظهر يعد أكبر حقل غاز موجود في منطقة شرق المتوسط.. فيديو

إنقاذ دمياط من كارثة.. السيطرة على حريق مصنع تنر داخل منطقة سكنية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة جريئة.. شاهد| مريم أوزرلي تخضع لجلسة تصوير جديدة

بفستان قصير.. جويل مردينيان تخطف الأنظار بإطلالة جذابة

بعد تصدرها تريند جوجل.. أجرأ إطلالات هيفاء وهبي

بالأبيض.. ياسمين الخطيب تشارك متابعيها صورا جديدة لها

فيديو

فتاة تستغيث بالدموع بسبب مطعم شاورما لإسعاد والدها.. ماذا فعلت؟

وزير الدفاع: القوات المسلحة في أعلى درجات الاستعداد لتنفيذ المهام المكلفة بها

لتجنب الكوارث الصحية ..خبيرة تغذية توضح الطريقة الأمثل لتجميد الثمار

التعليم باظ.. هجوم عنيف على مدرس لغة عربية بسبب أغنية عود البطل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

مصطفى مكي

الدبلوماسي العاشق لوطنه

محمد ناجى زاهى

النار والرماد

هند عصام

كامس.. الملك الشجاع

مني أحمد

نجيب الرواية العربية

المستشار أسـامة الصعيدي

الشرف والاعتبار فى السوشيال ميديا

ولاء عزيز

المركز الكاثوليكي والفن الهادف

اﻟﻤﺰﻳﺪ