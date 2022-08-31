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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

موظف ويعمل بثلاث مِهن بسوهاج: اشتغل وعافر بشبابك محدش هيشقى عليك بشيبتك

من أعمال ابن سوهاج
من أعمال ابن سوهاج

"اشتغل وعافر في شبابك عشان محدش هيشقى عليك في شيبتك"، بهذه الجملة بدأ الشاب الذي اقتربت قدماه أن تخطو الثلاثون عامًا، شريف أحمد عطا الله، حديثه مع موقع صدى البلد، موضحًا أن العمل الشاق ان لم يأخذ عليه الرجل في صِغره لن يستطع مقاومته في الثلاثينات والاربعينات والكِبر.

وأشار ابن محافظة سوهاج، والذي يعمل منذ نعومة اظافره، إلى أن العمل لم يكن عيبًا أبدًا، "الشغل مش عيب مادام بتكسب فلوسك من حلال يبقى مش عيب مادام مش رامي حِملك على كتف حد يبقى مش عيب إنك تكون مش قدر كافي من المسؤولية وانك عالة على أهلك هو ده العيب اللي بجد".

واستكمل شريف أحمد، الذي يعمل ثلاثة أعمال في وقتًا واحد، حيث يعمل عامل بوفيه بالنيابة العامة، كما يعمل ذات الوظيفة بنقابة المهندسين بمحافظة سوهاج، كما له عمله الخاص بتجهيز الحفلات والأفراح ومختلف الاحتفالات داخل مراكز محافظة سوهاج المُختلفة، حديثه مع "صدى البلد"، مؤكدًا أن العمل بالصِغر يرسم حدود الأمان حول الرجل، حيث يجعله يُقدر ذاته ويعلم ما هي نقاط قوته ومدى موهبته بعمل ما دون أخر.

أعمال الشاب شريف أحمد
أثناء عمله

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نصيحة لأولياء الأمور

ونصح الشاب شريف أحمد، ذا 29 عامًا، والحاصل على دبلوم ميكانيكية، أولياء الأمور، بتعليم أطفالهم الحرف اليدوية والمِهن المتداولة كالسباكة والمحارة والميكانيكا وغيرها؛ حتى يتعلم الطفل حرفة ومهنة تكن له سلاحًا يقف به في وجه البطالة التي أصبحت تواجه مجتمعنا وبكثرة.

واختتم حديثه رادفًا:" ميمنعش انك وانتا بتعلم ابنك وبتخليه يدرس في أفضل المدارس عشان يدخل كلية قمة، انك تعلمه برضه حرفة او صنعة يكسب منها رزقه بالحلال، ولما يتخرج لو لقى وظيفة بشهادته خير ملقاش اهو في ايده شئ تاني يضمن بيه قوت يومه... علمه أولادكم المسؤولية وان الشطارة والجدعنة أن الواحد فيهم يكون كسيب وبالحلال ميستناش مصروفه من والديه".

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