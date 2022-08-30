السكة الحديد يختتم معسكره المغلق بالإسكندرية ومحمد صلاح يشيد بالتزام اللاعبين

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي السكة الحديد معسكره المغلق الذي أقيم بالإسكندرية استعدادًا للموسم المقبل.

وخاض الفريق معسكرًا في الإسكندرية لمدة 17 يومًا خاض خلاله عدد من المباريات الودية لتجهيز اللاعبين للموسم الجديد.

وحرص محمد صلاح المدير الفني للسكة الحديد على رفع الحمل التدريبي للاعبين طوال أيام المعسكر لتجهيز لاعبيه بشكل قوي للموسم الجديد وذلك للمنافسة على بطاقة الصعود للدوري الممتاز.

وأشاد الجهاز الفني للسكة الحديد بقيادة محمد صلاح بالمعسكر مشيرًا إلى أنه حقق أهدافه ومنح اللاعبين فرصة للانسجام والتجهيز بشكل قوي للموسم الجديد.

ومن المنتظر أن يعود الفريق للتدريبات الجماعية بشكل طبيعي بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون عقب انتهاء المعسكر.