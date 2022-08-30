في ذكرى رحيل نجيب محفوظ.. نقاد الفن يكشفون أفضل أفلامه وأسرار وصوله للعالمية.. وسر تميزه بين المؤلفين وأهم إسهاماته في السينما المصرية

أثرى الأديب الراحل نجيب محفوظ الفن والسينما المصرية بأعمال وكتابات كانت ولا زالت لا مثيل لها، وأشاد بمسيرته العديد من الكتاب والنقاد فيما يعد من أفضل من كتب لأجل السينما.

يوافق اليوم ذكرى رحيل أديب نوبل نجيب محفوظ، الذي رحل عن عالمنا في 30 أغسطس عام 2006 عن عمر يناهز الـ94 عاما، وفي ملف خاص بهذه المناسبة استطلعنا آراء العديد من النقاد حول إضافة وإسهامات الأديب الراحل في السينما المصرية وكانت الإجابات مذهلة في الأسطر التالية.

طارق الشناوي وأفلام نجيب محفوظ

ويرى الناقد الفني طارق الشناوي، إن مساهمة نجيب محفوظ في السينما تعتبر مساهمة مزدوجة؛ ككاتب وروائي من ناحية، وكاتب سيناريو من ناحية أخرى.

وقال طارق الشيخ في تصريحات خاصة لـ صدى البلد "أول واحد تنبه إلى أن محفوظ بيكتب بالصورة وكتاباته المقروءة ممكن تخلق صورة كان المخرج الكبير صلاح أبو سيف الذي دفعه لكتابة السيناريو، من أول فيلم مغامرات عنتر وعبلة وما بعده من أعمال مثل جعلوني مجرماً والفتوة وغيرها".

وتميز صاحب "أولاد حارتنا" في كتابة السيناريو للحد الذي جعله يحل في المرتبة الثانية كأفضل كاتب سيناريو، عبر تاريخ السينما المصرية الممتد، بعد السيناريست الكبير علي الزرقاني، في الاستفتاء الذي أجراه مهرجان القاهرة السينمائي عام 1996، يضيف "الشناوي": "هذا يعتبر إنجازاً كبيراً، لأن نجيب محفوظ لم يتخصص في الكتابة الدرامية ككاتب سيناريو، ورغم ذلك احتل هذه المرتبة المتقدمة".

وتابع الناقد الفني أن الجزء المهم في علاقة نجيب محفوظ بالسينما، أن أعماله الروائية صبغت الأفلام السينمائية في الخمسينيات والستينيات و"أصبحت السينما تُشبه روايات نجيب محفوظ، يعني هو بيكتب رواية بقواعد روائية، فالسينما لما أخذت أعمال عديدة له زي الطريق أو الثلاثية أو الحرافيش وغيرها، كانت شبه الرواية، وشبه اللي كتبه نجيب محفوظ، وده أثّر في حالة السينما المصرية وجعلها تُشبه رواياته".

ماجدة موريس ونجيب محفوظ العالمي

وقالت الناقدة ماجدة موريس، إن الاحتفاء بذكرى نجيب محفوظ يجب أن يكون كبيرا، وعلى قدر مشواره وإسهاماته الفنية والأدبية، وذلك بمناسبة مرور 16 عاما على وفاته اليوم.

وأكدت ماجدة موريس على أن كتابات نجيب محفوظ ساهمت في نشر الأدب العربي والمصري في الخارج، مستشهدة بقصة مترجمة وباحثة روسية في الشئون العربية عن تأثير كتاباته في حياة شعبها.

وأشارت ماجدة في موريس في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إلى أن نجيب محفوظ وصل إلى الغرب عبر كتاباته ثم من خلال الأفلام المقتبسة من رواياته والتي كتب السيناريو الخاص بها.

وأوضحت الناقدة الشهيرة، أن كتابات وأفلام نجيب محفوظ تركت رصيدا كبيرا للثقافة المصرية في الخارج، واصفة أعماله بأنها شملت المجتمع أجمع بداية من العصر الفرعوني حتى الحياة الحديثة.

وقالت ماجدة موريس في تصريحاتها، إن أعمال نجيب محفوظ كانت أكثر استفزازا للنقاش من غيرها، وتخص المجتمع ككل، بتحولاته وقضاياه ومشكلاته، وكان الكثير مما قدمه صادما في زمنه مثل فيلمي القاهرة 30 وبداية ونهاية.

وأشادت الناقدة ماجدة موريس، بإتجاه نجيب محفوظ لتعلم كتابة السيناريو، وحرصه على الكتابة من أجل السينما فقط، حتى دخل العديد من أفلامه قائمة أفضل 100 فيلم في السينما العربية.

واستطردت:" نقدر نعتبر نجيب محفوظ الأديب والسينمائي الأول والأهم في السينما المصرية .. ولم يحدث أن وصل أديب لهذه الدرجة من الإبداع حتى يحصل على جائزة نوبل".

ماجدة موريس وسيد الروائيين

قالت الناقدة خيرية البشلاوي: نجيب محفوظ عمل طفرة حقيقة فى كتابة السيناريو فقدم لنا من خلال أعماله الحارة الشعبية المصرية وقيم المجتمع وحاول من خلال أفلام الثلاثية تقديم العالم الذكوري والمتمثل فى شخصية السيد أحمد عبد الجواد وشهرته سي السيد.

وأضافت خيرية فى تصريح خاص لصدى البلد: نجيب محفوظ استطاع ان يصنع حالة متفردة فى تقديم الحارة الشعبية، وفي مقولة دائما أحب أن أرددها هي أن نجيب محفوظ نجح فى زواج السينما بالأدب زواج كاثوليكي.

وتابعت خيرية: على الرغم أن أفلام نجيب محفوظ فى السينما ليست بنفس دقة الرواية إلا أنه نجح فى توصيل رواياته من الكتب إلى الشارع المصري بأسلوب سهل وبسيط.

نادر عدلي بين السما والأرض

كشف الناقد نادر عدلي، عن مدى الاسهامات التى قدمها الأديب العالمي الراحل نجيب محفوظ فى السينما ، سواء من خلال رواياته التى تحولت إلى أفلام أو كتابته كسيناريست.

وقال نادر عدلى ، فى تصريح خاص لصدى البلد: أصدرت كتاب منذ شهرين عن أعمال نجيب محفوظ فى السينما، ووجدت أنه قدم للسينما عدد من السيناريوهات مايقرب من 80 فيلما، ونجيب محفوظ له عديد من الإبداعات الفنية، ولكن يظل فيلمي بداية ونهاية واللص والكلاب أكثر الأعمال التى قدمت بشكل جيد فى السينما.

وأضاف نادر عدلى : بينما أفضل الأعمال التى كتبها نجيب محفوظ كسيناريست هو فيلم بين السماء والأرض والذى قدم فيه عديد من الشخصيات من معظم فئات المجتمع بشكل جيد وبرغم من أن هذا العمل لم ينجح جماهيريا إلا أنه عندما عرض بعد ذلك فى التليفزيون حقق نجاحا وأصبح أحد علامات السينما المصرية.

وأوضح نادر عدلى : بالنسبة لى أن نجيب محفوظ من أهم الكتاب والمؤلفين فى السينما وكان سببا مباشرا فى تأكيد واقعية صلاح أبو سيف.