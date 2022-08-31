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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بالأسماء.. المجلس الخاص يوافق على توزيع المناصب القيادية بمجلس الدولة لعام 2022

مجلس الدولة
مجلس الدولة

وافق المجلس الخاص بمجلس الدولة برئاسة المستشار عادل فهمى عزب رئيس مجلس الدولة، على توزيع المناصب القيادية فى المجلس الخاص بمجلس الدولة، هى اعلى سلطة ادارية فى مجلس الدولة، بعد ان انضم المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة خلفا للمستشار المرحوم الدكتور محمد ماجد الذى وفته المنية فى مايو الماضى.

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كما انضم المستشار فارس فارم والمستشار احمد عبود نواب رئيس مجلس الدولة خلفا للمستشارين محمد حسام الدين رئيس المجلس السابق والمستشار يسري الشيخ النائب الاول السابق، وجاء شغل المناصب بالمجلس على النحو التالي:

المجلس الخاص

أولاً: المستشار / عادل فهمى عزب – رئيس مجلس الدولة – يتولى رئاسة المجلس الخاص للشئون الإدارية ، ورئاسة المحكمة الإدارية العُليا، ورئاسة الدائرة الأولى بالمحكمة، ورئاسة محكمة الأحزاب ، ورئاسة دائرة توحيد المبادئ، خلفا للمستشارين محمد حسام الدين رئيس المجلس السابق.
ثانياً: المستشار / أسامة محمود عبدالعزيز محرم –نائباً أول لرئيس مجلس الدولة – رئيساً للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، خلفا المستشار يسري الشيخ النائب الاول السابق.
ثالثاً: المستشار/ أحمد عبد التواب محمد موسى – نائب رئيس مجلس الدولة – يستمر فى إدارة التفتيش الفني اعتباراً من تاريخه ، وخلال العام القضائي 2022/ 2023.

التفتيش الفني

رابعاً: المستشار/ مصطفى سعيد مصطفى حنفي – نائب رئيس مجلس الدولة – يستمر في رئاسة قسم التشريع، من تاريخه وخلال العام القضائي 2023/2022.

خامساً: المستشار حسونة توفيق حسونة محجوب – نائب رئيس مجلس الدولة – يستمر رئيساً للمحاكم الإدارية والتأديبية من تاريخه وخلال العام القضائي 2023/2022.

سادساً: المستشار/ فارس سعد فارم حنضل – نائب رئيس مجلس الدولة – يتولى رئاسة هيئة مفوضي الدولة من تاريخه وخلال العام القضائي 2023/2022، خلفا المستشار/ أسامة محمود عبدالعزيز محرم النائب الاول لرئيس مجلس الدولة.

سابعاً: المستشار/ أحمد عبدالحميد حسن عبود – نائب رئيس مجلس الدولة - يتولى رئاسة محكمة القضاء الادارى من تاريخه وخلال العام القضائي 2023/2022، خلفا للمستشار عادل فهمى عزب رئيس مجلس الدولة.

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