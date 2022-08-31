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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء 31-8-2022

الدولار الأمريكي-أرشيفية
الدولار الأمريكي-أرشيفية

 

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على سعر صرف الدولار الأمريكي خلال مستهل التعاملات اليوم الأربعاء الموافق 31 أغسطس 2022 وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة في السوق المصرية.

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و ارتفعت أسعار صرف الدولار في ختام تعاملاته أمس الثلاثاء بقيمة قرشين مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، وتداولت البنوك أسعار صرف الدولار أمس ما بين "19.16 - 19.23" جنيه للشراء ، و"19.24 - 19.26" جنيه للبيع.

وسجل أعلى سعر للشراء اليوم 19.26 جنيه في (بنك مصر إيران للتنمية).

صرف الدولار الأمريكي


سعر الدولار في البنك المركزي المصري: 19.17جنيه للشراء، مقابل 19.28 جنيه للبيع.
سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 19.23 جنيه للشراء، مقابل 19.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر إيران للتنمية: 19.23 جنيه للشراء، مقابل 19.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي: 19.20 جنيه للشراء، مقابل 19.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة: 19.14 جنيه للشراء، مقابل 19.24 جنيه للبيع.


سعر الدولار مقابل الجنيه


سعر الدولار في البنك التجاري الدولي : 19.18 جنيه للشراء، مقابل 19.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 18.20 جنيه للشراء، مقابل 19.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد: 19.20 جنيه للشراء، مقابل 19.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي: 19.18 جنيه للشراء، مقابل 19.26 جنيه للبيع.


سعر صرف الدولار الأمريكي


سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول: 19.26 جنيه للشراء، مقابل 19.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني: 19.19 جنيه للشراء، مقابل 19.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر: 19.18 جنيه للشراء، مقابل 19.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 19.18 جنيه للشراء، مقابل 19.24 جنيه للبيع.

أسعار صرف الدولار الأمريكي


سعر الدولار في المصرف المتحد: 19.20 جنيه للشراء، مقابل 19.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي: 19.16 جنيه للشراء، مقابل 19.26 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك بلوم: 19.16 جنيه للشراء، مقابل 19.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس: 19.16 جنيه للشراء، مقابل 19.26 جنيه للبيع.


سعر صرف الدولار


سعر الدولار في بنك المشرق: 19.14 جنيه للشراء، مقابل 19.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني: 19.16 جنيه للشراء، مقابل 19.26 جنيه للبيع.

 

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