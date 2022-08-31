مصر الخير: الدولة تهتم بتنفيذ مشروعات تحلية المياه بالمحافظات

قالت عفاف الجوهري رئيس قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير، أن المؤسسة تهتم بتنمية الإنسان المصري .

وقالت عفاف الجوهري في حوارها في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" قدمنا أكثر من 120 مليون خدمة تنموية على الأرض في 7 قطاعات على مدار عدة سنوات".

وأضافت عفاف الجوهري:" نهتم بمشورعات تحلية المياه في مختلف محافظات الجمهورية لأن توفير المياه الصالحة للشرب أهم أهداف التنمية المستدامة ".

وتابعت عفاف الجوهري:" الدولة المصرية تهتم بتنفيذ مشروعات تحلية المياه ونتعاون مع الدولة في تنفيذ هذا الأمر ".

واكملت عفاف الجوهري:" استطعنا إيصال مياه الشرب لـ مليون مواطن في محافظات الجمهورية، ما بين مد شبكات لمناطق محرومة وإعادة تأهيل شبكات ومحطات".