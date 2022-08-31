هدى زكريا: الريف المصري أصبح يدرك مخاطر ختان الإناث وإنجاب الأولاد بكثرة

أكدت دكتورة هدى زكريا، أستاذ علم الإجتماع السياسي، بأكاديمية ناصر، أن هناك بعض الحالات القليلة لختان الإناث التي تحدث في بعض قرى مصر، على الرغم من الحملات الكبيرة المناهضة للختان في كافة محافظات الجمهورية.

وقالت هدى زكريا، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة”، عبر فضائية “المحور”، أن هناك 10 نساء يقمن بجمع المعلومات، عن أي مكان يحدث به ختان، ويقمن بمنع أي حالات تحدث، وينقذن الفتيات.

وتابعت أستاذ علم الإجتماع السياسي، بأكاديمية ناصر، ان الريف المصري أصبح يدرك مخاطر، إنجاب الأولاد بكثرة، خاصة أن هناك درجة عالية من الوعي تنتشر بصحة الأطفال، وتنظيم الأسرة.

وأشارت هدى زكريا إلى ان الزيادة السكانية، تؤثر على التنمية بالدولة بشكل كبير، وكان لا بد من مواجهتها من خلال حملات ممنهجة.