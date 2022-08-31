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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاهد .. الجوع يتفاقم في أفغانستان والباعة الجائلون ينتشرون

أفغانستان
أفغانستان

عرضت فضائية " العربية " تقريرا عن أزمة الجوع التي تتعرض لها دولة أفغانستان ، ومعاناة الشعب في إيجاد الغذاء .

وأضح التقرير ، أن شوارع أفغانستان تحولت إلى سوق مفتوح يبيع فيه أشخاصا سلعا بسيطة تعينهم على تأمين قوت يومهم مع التدهور المستمر للوضع الاقتصادي .

وعبر مواطن أفغاني عن معاناة الشعب ، موضحا أن شعب أفغانستان يتألم ، ولا يتوافر لديهم الأموال .

وعلى صعيد أخر ، كشفت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن رفض حكومة حركة "طالبان" في أفغانستان السماح للطالبات بمغادرة العاصمة كابل للذهاب للدراسة في كازاخستان وقطر.

وقال مصدر إلى وكالة "سبوتنيك" إن الطلاب والطالبات يخططون لمغادرة كابل، لكن لم يسمح إلا للطلاب الذكور بالسفر من أفغانستان للدراسة.

يذكر أنه بعد استيلائها على السلطة في البلاد في أغسطس عام 2021، منعت "طالبان" النساء الأفغانيات من العمل خارج منازلهن، وأدخلت الفصل بين الجنسين في المدارس.

 

أفغانستان فضائية العربية دولة أفغانستان توك شو

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