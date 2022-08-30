لجنة وزراء التنمية الأفارقة تطالب بموازنات محددة لدول القارة للخدمات العامة

طالب المشاركون باللجنة الفرعية للخدمات العامة والإدارة على مستوى الخبراء خلال أعمال الدورة العادية الرابعة للجنة وزراء التنمية المحلية الأفارقة بضرورة أن يكون لدى الدول الأفريقية موازنات محددة للخدمة العامة، ودعمها اقتصاديا بالتنسيق مع شركاء التنمية وعدم الاعتماد على الجانب الحكومي فقط فى تنفيذها، لزيادة مشروعات الخدمة العامة بكل دولة افريقية، مع رفع مستوى المشاركين في اجتماعات لجنة الخدمات العامة إلى المستوى الوزاري .

جاء ذلك خلال أعمال اللجنة باليوم الثاني للدورة العادية الرابعة للجنة وزراء التنمية المحلية الأفارقة، والتي أدار جلستها ممثل دولة تنزانيا، وحاضر فيها سيد البدري مدير مكون تحسين الخدمات المحلية ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

وناقش الحضور خطط العمل الاستراتيجية للجنة الفنية المتخصصة التابعة للاتحاد الأفريقى خلال الفترة ٢٠٢٢ حتى ٢٠٢٤ ، كما ناقشت إجراءات التصديق على الميثاق الافريقى لقيم ومبادئ الخدمة العامة والإدارة، وتفعيله من خلال الندوات والمؤتمرات وورش العمل داخل مناطق الاتحاد الأفريقي، مع إنشاء منصة رقمية للميثاق الأفريقي، يتم من خلالها رصد المخاطر في مجال الخدمات العامة.

وتناولت أعمال اللجنة أيضا التحضير للنسخة السادسة من فعاليات جوائز الابتكار فى القطاعات العامة لعموم أفريقيا لعام ٢٠٢٤ ، و تحضيرات الاحتفال بالدورة العشرين لليوم الأفريقى للخدمة العامة منتصف عام ٢٠٢٣ .

وأوصى المشاركون فى اللجنة بدعوة الدول الأعضاء التي لم توقع على الميثاق الافريقي المتعلق بالقيم والمبادئ الخاصة بالخدمة العامة والشئون الادارية للتوقيع ، لسرعة تنفيذ المبادرات و خطط العمل المتفق عليها ، وأن تساعد الأمانة الفنية الدول الأعضاء للقيام بنوع من الشراكة لمأسسة تقارير الحوكمة المحلية.

كما أوصى المشاركون بتأسيس منتديات بأشكال متعدد لتشجيع التمثيل الوزاري في أجتماعات اللجنة ، مع ضرورة قيام الدول الأعضاء بتعيين مسئولي أتصال لتسهيل التواصل بينهم ، وعقد الشراكات الفعالة بين الدول الأفريقية ، وابتكار أدوات وسياسات وخطط عمل غير تقليدية تساعد على تحقيق التنمية في القارة الأفريقية، وبناء القدرات البشرية والمؤسسية ، وتبادل المعرفة والخبرات لتحقيق أهداف أجندة 2063.