البابا تواضروس الثاني: ملتقى لوجوس يضم ٢٠٠ شاب وشابة .. فيديو

كشف البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن ملتقي لوجوس يضم ٢٠٠ شاب وشابة وليس بعدد كبير، مشيرا إلى أنه يتم تقديم برنامج متكامل بأرقي درجة ممكنة من الجودة.

وأضاف "تواضروس" خلال مداخلة هاتفية على قناة اكسترا نيوز الفضائية، أن فريق العمل القائم على تنظيم ملتقى لوجوس يحرص على جميع التفاصيل الكبيرة والصغيرة بحيث أن تكون الـ ٨ أيام فترة الملتقى موجودين في ذاكرتهم طول حياتهم.

وتابع البابا تواضروس الثاني أن الدولة مهتمة بملتقى لوجوس اهتمام كبير، مشيرا إلى أن في الملتقي الأول في عام ٢٠١٨ قابل الرئيس عبد الفتاح السيسى بعض من الشباب المشاركين في ملتقي لوجوس.