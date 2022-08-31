فيريرا يوجّه رسالة لمنتقدي ظروفه الصحية ويؤكد على بقائه في الزمالك

حسم مصير اللاعبين الشباب

كشف البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن رضائه عن الفرصة التي منحها لبعض اللاعبين الشباب بالقلعة البيضاء، وأضاف أنه من الوارد أن يكونوا مستقبل مصر.

وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب مباراة إيسترن كومباني:" اللاعبون الشباب يمتلكون إمكانيات كبيرة ولكن كان ينقصهم المشاركة في بعض المباريات، ويجب على اتحاد الكرة أن يمنحهم المسابقات التي يشاركون خلالها في المباريات".

وأضاف البرتغالي فيريرا: "اللاعبون الشباب في مصر عمرهم 23 عامًا، وهذا لا يحدث خارج مصر، لأن أعمار الشباب في كل أنحاء العالم 16 عامًا وهناك أمر غير مظبوط في الدوري المصري".

وتابع المدير الفني للزمالك : " كان لابد من إراحة اللاعبين الكبار بالرغم من أن ذلك من مهام اتحاد الكرة، وعليهم وضع جدول يتضمن فترات الراحة للاعبين".

وتابع فيريرا: "لدينا مباراة السوبر المصري السعودي، وبعدها مباراتا الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا، وبعدها سيكون هناك تجمع للمنتخب قبل أن يبدأ الدوري في الموسم الجديد، وإذا لم يحصل اللاعبون على راحة سيكون من الصعب تطورهم.

وأكد المدير الفني أن اللاعبين الشباب ساعدوا في عمل توازن في عدد كبير من المباريات ووفقا لنتائج الفريق فإن التعادلات والخسارة نتائج حدثت بعد سلسلة انتصارات كبيرة.

وأضاف فيريرا أن الزمالك وجميع الأندية يمتلكون لاعبين كبارًا ولكنهم يحتاجون المساعدة والدعم، والزمالك بطل الدوري سيلعب الدور التمهيدي والفرق الأخرى لا تلعب نفس الدور، ولا أتفهم المعايير ولا نعلم مواعيد مباراتي بطل تشاد، كما أن الدور التمهيدي مجازفة ومن الممكن أن نخرج بسببها من البطولة.

وقال المدير الفني: "لدي فضول شخصي بأن أرى شكل المنتخب في التجمع المقبل في ظل جدول المباريات الحالي، وأرغب في أن ألفت نظر المسئولين عن الكرة في مصر بأننا نحتاج لتغيير العديد من الأمور لكي تصبح كرة القدم بشكل أفضل.

وأضاف فيريرا: "جزء كبير من الفريق الذي سيخوض سوبر لوسيل هو الفريق الذي حقق لقب الدوري، في ظل بعض الأمور السلبية وفيما يخص المواعيد سنحاول إيجاد حلول قبل مباريات السوبر والدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا".

وأكد المدرب البرتغالي على صعوبة مباراة الهلال السعودي، وشدّد على أن الفريق سيخوضها باللاعبين الأساسيين.

وقال المدير الفني: "هناك عدد كبير من اللاعبين الشباب سيستمرون معنا خلال الموسم الجديد، وعدد منهم سيكون ضمن المنتخب الأولمبي وهذا ما يساعدنا في الفريق الأول.

وأضاف فيريرا قائلاً: "هناك مجموعة أخبار غير صحيحة تظهر وغرضها واضح، والأنباء التي ترددت حول حالتي الصحية الصعبة لا أفهمها، وأتمنى أن يتوقف البعض عن هذه الأخبار المغلوطة، لأن هذه الأمور لا تؤثر عليّ ولا على الفريق.

وتابع: "لم أهدّد بفسخ عقدي بسبب مباراة الهلال، ولم أطلب الرحيل بسبب ظروفي الصحية، وعقدي مع الزمالك ممتد لموسم آخر".