علاء عبد العال: المباراة كانت صعبة وهذا أول فوز نحققه على الزمالك

علاء عبد العال: يؤكد علي صعوبة مباراة اليوم

أكد علاء عبد العال المدير الفني لفريق إيسترن كومباني أن مباراة الزمالك بمثابة تحصيل حاصل بالرغم من فوز فريقه على الأبيض بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للدوري.

وأوضح المدير الفني لإيسترن أن مباراة الزمالك للتجارب وإنكار الذات، وشدد على أن فريقه لم ينتظم في معسكر ليلة المباراة، واللاعبين أتوا من بيوتهم للاستاد قبل اللقاء، وأضاف أنه تحدث مع اللاعبين وطالبهم باحترامم شباب الزمالك.

وقال علاء عبد العال في المؤتمر الصحفي :" المباراة كانت صعبة وهذا أول فوز أحققه على الزمالك منذ تدريبي في الدوري الممتاز، وكنت أعانى من قلة خبرات اللاعبين طوال المشوار".

وأوضح أن فريقه كان يستطيع إحراز أكثر من 3 أهداف في الزمالك في الشوط الأول، وأضاف أن فريقه عانى من الإجهاد وبالرغم من ذلك فاز بالمباراة

وأكد المدير الفني أن الموسم انتهي بالنسبة له مع ايسترن كومباني خاصة وأن عقده انتهى مع النادي، وأوضح أنه يمتلك عروضا شفهية، وأعرب عن رضاه عما قدمه مع إيسترن في الموسم الحالي.

وقال علاء عبد العال:" بذلت مجهودا كبيرا ونلت احترام الجميع، ولم احقق الهدف الذي كنت أتمناه بالاستمرار في الدوري".

وفاز فريق إيسترن كومباني على الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي اقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي في الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليتوقف رصيد الأبيض عند 77 نقطة يحتل بهم صدارة المسابقة، وسبق وحسم اللقب منذ ثلاث جولات، في حين رفع إيسترن كومباني رصيده إلى 33 نقطة يحتل المركز السادس عشر.