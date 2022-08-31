سنة كبيسة.. أول تعليق من المقاولون بعد الهروب من الهبوط للقسم الثاني

أكد طلعت محرم المدرب العام لفريق المقاولون العرب، أن الفريق يبحث عن التواجد في المربع الذهبي بدوري الموسم الجديد.

قال طلعت محرم في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "شوقي غريب ساهم في رفع الضغوط على لاعبي المقاولون وهذا سر الانتفاضة تحت قيادته" .

أضاف: "هذا الموسم في الدوري بالنسبة للمقاولون سنة كبيسة، وسنعود لمحاولة المنافسة على المركز الرابع خلال الموسم المقبل" .

وواصل: "الوقت ضيق ولكننا نرغب في الاستعداد بشكل جيد للموسم الجديد والعمل على العودة للمنافسة على المركز الرابع" .

وختم حديثه قائلا: "الموسم كان صعبا ولكننا كنا قادرين على العودة من بعيد".

