علاء عبد العال: أرفض الاستمرار مع إيسترن كومباني بعد هبوطه.. فيديو

أكد علاء عبد العال المدير الفني لفريق إيسترن كومباني، رفضه لفكرة الاستمرار مع الفريق في دوري الدرجة الثانية.

قال علاء عبد العال في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "بذلنا أقصى مجهود كجهاز فني ولاعبين، ولكن إيسترن كومباني لم يجمع نقاطا كثيرة في بدايات الدوري" .

أضاف: "عقدي مع إيسترن كومباني انتهى، وأوجه الشكر لإدارة الفريق، التي عرضت علي الاستمرار مع الفريق في دوري الدرجة الثانية، ولكن صعب بالنسبة لي التواجد في دوري الدرجة الثانية" .

ختم: "لم تصل لي أي عروض رسمية حتى الآن، من الدوري الممتاز، وأتمنى أن يكون ليا نصيب في قيادة فريق جيد في الدوري الممتاز".

