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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

التموين: قرار وزاري قريبا لتقنين المخازن واشتراطات تتعلق بالنواحي الصحية | فيديو

مساعد أول وزير التموين
مساعد أول وزير التموين ، الدكتور إبراهيم العشماوي

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي ، مساعد أول   وزير التموين   ، إنه سيكون هناك قرارا وزاريا لتقنين المخازن ، ستعطي الوزارة فترة انتقالية لتوفيق أوضاعها المتعلقة بالنواحي الصحية ، منوها أن التاجر الذي يخزن بضاعة عشوائية يعرض نفسه للمصادرة .


وتابع مساعد وزير التموين ، خلال استضافته في برنامج " التاسعة " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى المصرية " ، أن القرار سيطبق قريبا ، وسيوفر فترة سماح للتجار ، مشددا على أن التاجر الذي لن سقنن أوضاعه ستصادر بضاعته .


وأردف مساعد وزير التموين ، أن مصر لم تشهد زيادة سعرية كبيرة في السلع كما حدث في الدول الأوروبية ، موضحا أن الدول المتقدمة لا تكون احتياطي من السلع لأن قدرتها واسعة من الاستيراد.

التموين مساعد وزير التموين توك شو تقنين أوضاع المخازن برنامج التاسعة

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