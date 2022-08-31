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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

محتاجة دعوة حلوة.. رسالة أم الستة أطفال بحريق شقة الإسكندرية قبل وفاتها

حريق شقة الاسكندرية
حريق شقة الاسكندرية

تداول مستخدمو “فيس بوك” صورة مؤثرة لأم الست أطفال والذي لاقت مصرعها في حادث حريق شقة الإسكندرية؛ وذلك بعد أن لاقت هي وزوجها مصرعهما، فى حريق شقتهما بمنطقة شارع القويرى بمنطقة العجمى غرب الإسكندرية فيما استطاع الأب أن ينجو بأولاده وعددهم ست أطفال، ومن بينهم رضيع 7 أشهر.  

وعن تفاصيل الحادث، قالت إحدى الجيران على “فيسبوك“: ربنا ما يكتبها على حد  دي العمارة اللي في وشي، المنظر كان صعب  الأب حدف أولاده من البلكونة وبعدين مراته ورمى نفسه. 

صورة الأم مع بناتها

فقد  رمى الأولاد على ملاية تحملت ثقل الأطفال وأصيب البعض بكسور، لكن لم تتحمل ثقل ووزن الأم والأب، فانقطعت وولقى مصرعهما .

رسالة للأم مؤثرة 

بعد ساعات من الحادث تداول رواد السوشيال ميديا رسالة مؤثرة للأم مطالبين لها بالدعاء ودعم أطفالها فيما تعاطف البعض بأمكانية تربية الأطفال أو المساعدة فى تربيتهم وجاء نص رسالة الأم وهي منذ شهور قليلة على إحدى المنديات النسائية كالتالي :

"انا ام ل ٥ بنات منهم ٣ توأم وفية منهم بنوتة  مريضة  اصعب مرض في العالم هو الصلب المشقوق .
انا كنت اكتر حد في الدنيا قلبة  ضعيف ومبعرفش  اتصرف حاسة اول إنجازاتي  ان تاني يوم ولادة كنت واقفة علي باب غرفة  العمليات  وهي بنتي جوري عمرها يوم فضلت مستنية  ٤ ساعات  مش حاسة  بالألم  الولادة اد ما حاسة  بآلام في قلبي وهي حتة مني لسة مشافتش  اي حاجة في الدنيا غير غرفة عمليات .

أحد الأطفال
 

عملت ٥ عمليات وبقيت  اقوي بيها واغيرلها  علي جرح العملية استمدت  قوتي  منها وهي دلوقتي ٤ سنين ونص بقيت بعلمها  إنها  مميزة وانها هتبقي احسن بطلة حبيت اميزها  بقيت  اعلمها  سباحة وبقي عندها ثقة  في نفسها  ان اي إنجاز هي بتعملة  بتعملة  عشان هي بطلة وضحكتها  وهي فرحانة بحاجة جديدة بتتعلمها  دي بتديني  القوة اني مينفعش  اضعف  .

بقيت بحاول اخليها توصل لااخواتها  إنها بتقدر  تعمل اي حاجة زيهم ولو مقدرتش  بقولها هنحاول  لحد منقدر  بقي عندها اصرار  إنها توصل لكل حاجة منغير مساعدة حد ودة في حد ذاتة  اكبر انجاز  في حياتي 

أحد أطفال حادث شقة الأسكندرية 

بشارك  معاكم مش عشان اكسب لا عشان اقول لكل ام عندها طفل من أصحاب الهمم  أو طفل معافي انتي أعظم ام في الدنيا وانا مش محتاجة  حاجة غير دعوة حلوة لجوري  واخواتها  وان  ربنا يقويني  وافضل واقفة  علي رجلي  عشانهم".

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محتاجة دعوة حلوة.. رسالة أم الستة أطفال بحريق شقة الإسكندرية قبل وفاتها

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