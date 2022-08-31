سفير مصر في زيمبابوي يسلم «منانجوا» دعوة من السيسي لحضور قمة قادة العالم

استقبل رئيس زيمبابوي ايمرسون منانجاجوا، الثلاثاء، السفير محمود فاروق عامر، سفير جمهورية مصر العربية في هراري، وذلك بمناسبة قرب انتهاء فترة عمله في البلاد، حيث سلم السفير المصري الرئيس الزيمبابوي دعوة موجهة له من الرئيس عبد الفتاح السيسي لحضور قمة قادة العالم .

وتعقد قمة قادة العالم في إطار فعاليات الدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 التي تستضيفه مصر في نوفمبر المقبل.

كما استعرض السفير المصري الجهود التي تم بذلها خلال الفترة الماضية لتنمية التعاون بين البلدين في مجالات الصحة، والزراعة، والتشييد والمقاولات، وذلك لمساعدة زيمبابوي الشقيقة على إقامة مدينتها الذكية الجديدة ودفع العلاقات الثنائية بين البلدين نحو آفاق أرحب.

من جانبه، أثنى الرئيس الزيمبابوي على العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، معربًا عن تطلعه للقاء السيد رئيس الجمهورية خلال الفترة المقبلة.