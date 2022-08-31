الجزائر تفتح سفارة في غينيا بيساو لإعادة العلاقات الثنائية بين البلدين

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن فتح سفارة لبلاده في غينيا بيساو لإعادة العلاقات الثنائية بين البلدين إلى "طبيعتها".

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك، المنعقد مساء /اليوم/ بمقر الرئاسة الجزائرية بالعاصمة بين الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون ورئيس غينيا بيساو الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر منذ أمس.

وأضاف أن زيارة رئيس غينيا بيساو إلى الجزائر تعد بمثابة انطلاقة للعلاقات بين البلدين لتعود إلى طبيعتها عقب الظروف التي جعلت البلدين يبتعدان عن بعضهما البعض.

من جانبه، أشاد الرئيس الغيني عومارو سيسوكو أومبالو بالدور المحوري الذي تلعبه الجزائر في استتباب الأمن والاستقرار في أفريقيا، مؤكدا أن القارة الأفريقية، ولاسيما بلدان منطقة غرب أفريقيا تدرك جيدا دور الجزائر في العمل من أجل إرساء الاستقرار في هذه المنطقة، على غرار ما تقوم به بالنسبة لدولة مالي.