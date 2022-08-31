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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هل يحتاج الأهلي لـ بديل معلول؟ سيد معوض يجيب

صدى البلد

يرى سيد معوض نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، أن الأهلي لا يحتاج للتعاقد مع ظهير أيسر مع علي معلول.

وتابع سيد معوض في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، الأهلي ليس بحاجة لظهير أيسر، علي معلول أساسيًا في هذا المركز، ومحمد أشرف ورأفت خليل بدلاء له.

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وواصل معوض، رأفت خليل وزياد طارق ومحمد أشرف للاستمرار مع الفريق الاول في الموسم المقبل، جميع اللاعبين جيدين لكن بعضهم يحتاج للإعارة، مثل محمد فخري.

سيد معوض عن محمد محمود

وأتم معوض،أنصح محمد محمود بالخروج للإعارة لفترة قصيرة، ثم يعود  بشكل قوي جدًا.

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