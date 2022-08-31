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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كراهية لليهود.. اعتداء صبي أمريكي على رجلين من السامية بمطفأة حريق |شاهد

صبي يعتدي على يهود
صبي يعتدي على يهود

في حادثة مروعة، استخدم صبي أمريكي يبلغ من العمر 14 عامًا مطفأة حريق لرش رجلين من اليهود أكبر سنًا في أحد شوارع بروكلين أثناء سيرهما بالملابس التقليدية.

وقالت الشرطة إن صبي أمريكي متهم بارتكاب هجمات معادية للسامية يفصل بينها دقائق يوم 21 أغسطس، حيث كان الرجلان اليهود في طريقهما إلى صلاة في حي ويليامزبرج في بروكلين.

 

في الحادثة الأولى..

اقتربت مجموعة من الأشخاص من رجل يهودي يبلغ من العمر 72 عامًا جنوب جسر ويليامزبيرج في بروكلين، بالقرب من لي أفينيو وشارع تايلور.

قال رجال الشرطة إن أحد أفراد المجموعة (أمريكي الجنسية) قام برش مطفأة الحريق على الرجل بعد الساعة 6 صباحا بقليل.

الحادثة الثانية..
وقالت الشرطة إن المجموعة تحركت بعد ذلك بسرعة إلى الجانب الشمالي من الجسر وقاموا برش رجل آخر من اليهود يبلغ من العمر 66 عامًا بمطفأة الحريق عند تقاطع شارعي روبلينج وثيرد، كما تم ضرب الضحية في وجهه.

ويعتقد أن هؤلاء الضحايا كانوا مستهدفين لأنهم يهود، ووجهت الشرطة للصبي الذي استخدم مطفأة الحريق تهم الاعتداء الكراهية، التحرش والتطرف.

لم يتم التعرف على هوية الصبي بسبب عمره، ولم يتضح على الفور ما إذا كان قد عين محاميا وفقًا لصحيفة مترو.

وبحسب سيويل، ارتفعت جرائم الكراهية أكثر من 100% هذا العام مقارنة بالعام السابق. وأضافت أن الاعتقالات في المجتمعات اليهودية قفزت بنسبة 45%.

وقد أكد الحاخام سام ستيرن إن الكثيرين في الجالية اليهودية يعيشون في خوف.

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