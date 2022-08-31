عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجرندي يؤكد أهمية دور البنك الدولي في تمويل التنمية المستدامة بالقارة الأفريقية

وزير الشؤون الخارجية
وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرن

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، أهمية الدور الذي تضطلع به المؤسسات المالية الإقليمية والدولية ومن بينها البنك الدولي في تمويل التنمية المستدامة في القارة الإفريقية.
جاء ذلك خلال استقبال الجرندي، أمس الثلاثاء، لنائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لفريد بالحاج، الذي شارك في القمة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا "تيكاد 8" الذي احتضنته تونس يومي السبت والأحد الماضيين.
وتناول الجانبان، خلال اللقاء، ما أفضت إليه قمة "تيكاد 8" من نتائج واعدة على مستوى العلاقات "اليابانية الإفريقية" و"الإفريقية الإفريقية" و"التونسية اليابانية"، لا سيما على المستويين الاقتصادي والاستثماري.
وأكد الوزير التونسي ضرورة وضع آليات تمويل مُبتكرة تتماشى ومتطلبات النمو الاقتصادي لفترة ما بعد "كوفيد-19" والتحديات المتسارعة التي يشهدها العالم، ولا سيما الدول النامية، وكذلك بخصوص علاقات تونس مع المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية ومن بينها البنك الدولي، والسبل الكفيلة بتطويرها بما يتماشى وأولويات بلادنا الاقتصادية خلال الفترة المقبلة. 
كما تطرق فريد بلحاج، إلى مختلف تدخلات البنك الدولي في المجالات الحيوية ذات الأولوية والبرامج التي يضعها في إطار تمكين الشباب والمرأة وخاصة في القطاعات الواعدة وذات المحتوى التكنولوجي العالي. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وحيد خليلوزيتش يكشف لـ صدى البلد حقيقة توليه تدريب الأهلي

تفاصيل خطة الزمالك لإنقاذ رحيل مصطفى فتحي لـ الأهلي

بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الزمالك وايسترن كومباني (1-2) في الدوري

هزيل ومنهار.. تفاصيل حالة قاتل نيرة أشرف بعد 70 يوما داخل السجن

صرخة أم في الزاوية الحمراء: زوجي عاشر بنتي القاصر لمدة 60 شهر

بعد ولادتها.. كندا علوش تفاجئ متابعيها|شاهد

صورة ذكية كشفت الصفقة السرية.. محمد رضا بوبو في الأهلي| شاهد

خسارة كبيرة.. ما طبيعة إصابة محمد النني ومدة غيابه عن الملاعب ؟

ترشيحاتنا

بايدن: جورباتشوف كان قائدا نادرا جعل العالم أكثر أمانا

نادي أوروبي يطلب ضم زيزو من الزمالك| تفاصيل

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 31 أغسطس 2022 - 4 صفر 1444 هـ

لم يحملها بشر.. حل لغز بناء الأهرامات وطريقة رص الحجارة الضخمة

الفرصة الأخيرة للتسجيل بمرحلة تقليل الاغتراب .. اليوم

الأهلي يقترب من ضم "أسد" الكاميرون| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محتاجة دعوة حلوة.. رسالة أم الستة أطفال بحريق شقة الإسكندرية قبل وفاتها

شاهد.. أسد يفتك برجل قفز داخل قفصه في غانا

تضرب النار عشوائيًا .. شاهد منتقبة تحمل السلاح في مظاهرات العراق

بفستان جريء.. مي عمر تستعرض جمالها بمشاركة متابعيها بفيديو جديد

فيديو

على موسيقى أفلام يوسف شاهين وحسن الإمام.. انطلاق الدورة الثالثة من مهرجان منارات بتونس| فيديو

سأتبرأ منكم.. مقتدى الصدر ينهي فوضى العراق بكلمة لأنصاره

فتاة تستغيث بالدموع بسبب مطعم شاورما لإسعاد والدها.. ماذا فعلت؟

وزير الدفاع: القوات المسلحة في أعلى درجات الاستعداد لتنفيذ المهام المكلفة بها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

مصطفى مكي

الدبلوماسي العاشق لوطنه

محمد ناجى زاهى

النار والرماد

هند عصام

كامس.. الملك الشجاع

مني أحمد

نجيب الرواية العربية

المستشار أسـامة الصعيدي

الشرف والاعتبار فى السوشيال ميديا

ولاء عزيز

المركز الكاثوليكي والفن الهادف

اﻟﻤﺰﻳﺪ