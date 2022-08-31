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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعادل السالمية مع العربي في الدوري الكويتي الممتاز لكرة القدم

نادي السالمية الكويتي
نادي السالمية الكويتي

 تعادل نادي السالمية الكويتي أمام مضيفه العربي بهدفين لكل منهما، أمس الثلاثاء، في افتتاح الجولة الثانية من منافسات الدوري الكويتي الممتاز لكرة القدم.
وافتتح لاعب العربي علي خلف أهداف المباراة التي أقيمت على استاد صباح السالم في الدقيقة السابعة بعد انفراده بحارس السالمية عبدالرحمن الفضلي وضاعف اللاعب محمد الصولة أهداف العربي بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة ال14.
وفي بداية الشوط الثاني دخل السالمية بقوة في محاولة منه لتقليص النتيجة حتى أثمرت محاولاته بتسجيل لاعبه أليكس ليما هدفا في الدقيقة ال48 ما أعطى أملا كبيرا للاعبي الفريق بتعديل النتيجة.
واستمرت النتيجة على حالها طوال الشوط الثاني ووسط تغييرات مدرب السالمية محمد إبراهيم الهجومية أتى هدف التعادل عبر اللاعب كارلوس في الوقت القاتل وتحديدا بالدقيقة ال11 من الوقت بدل الضائع الذي احتسبه الحكم أحمد العلي.
وشهدت المباراة طرد لاعب السالمية فواز العتيبي بالدقيقة ال8 من الوقت بدل الضائع.
بهذه النتيجة، حافظ العربي على المركز الخامس بنقطتين فيما تصدر السالمية مؤقتا جدول الترتيب بأربع نقاط بانتظار ما تسفر عنه نتائج باقي مباريات الجولة.
وتستكمل الجولة الثانية بعد غد الخميس بمباراة الساحل أمام النصر ومواجهة التضامن والكويت فيما تختتم يوم الجمعة القادم بمواجهتي الفحيحيل أمام القادسية والجهراء ضد كاظمة. 

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