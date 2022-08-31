القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى تستجيب لشكوى سكان بيرتي بجسر السويس

أرسل المركز الإعلامي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ردا على الشكوى الواردة تحت عنوان : “ سكان بيرتي بجسر السويس يشكون من انقطاع المياه لفترات طويلة بشكل مستمر”.

جاء في الرد أن شركة مياه الشرب بالقاهرة أفادت بأن شبكة المياه بالمنطقة المذكورة عشوائية تم تنفيذها بمعرفة الأهالي بالجهود الذاتية وهي غير مطابقة للمواصفات الفنية مما يؤثر علي ضغوط المياه.



وتقوم الشركة في الوقت الحالي بتنفيذ خطي مياه أقطار 400مم،300مم علي جانب شارع التروللي وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة لتقوية الضغوط بالمنطقة المذكورة.