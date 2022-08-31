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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بولندا تستقبل 5 ملايين و934 ألف لاجئ أوكراني منذ بداية الحرب

صدى البلد

 أفادت وكالة حرس الحدود البولندية اليوم الأربعاء بأن بولندا استقبلت إجمالي 5 ملايين و934 ألف شخص فروا من أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في فبراير الماضي.


وذكرت الوكالة -وفقا لما نقله "راديو بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية- أن بولندا استقبلت أمس الثلاثاء حوالي 24 ألفا و300 لاجئ من أوكرانيا، فيما غادر نحو 29 ألفا و400 شخص للعودة لبلادهم.. مشيرة إلى أن عدد العائدين لأوكرانيا بلغ حتى الآن أكثر من 13ر4 مليون شخص وذلك منذ شهر فبراير الماضي.


وكانت بولندا قد مررت في شهر مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية في بولندا ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية وخدمات اجتماعية.

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