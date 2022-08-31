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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لو فكرت تخوني هحبسك.. حكاية فتاة طالبت خطيبها بالتوقيع على عقد غريب|القصة الكاملة

قصة فتاة تجبر خطيبها
قصة فتاة تجبر خطيبها على توقيع وثيقة تجبره على دفع فواتيرها

انتشرت واقعة غريبة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث قامت فتاة تدعى شايلين مارتينيز بإجبار خطيبها على توقيع وثيقة قانونية يتعهد فيها بعدم خيانتها، وفي حال قام بخيانتها يتم إجباره على دفع جميع فواتيرها، وإما يقع عليه حُكم قضائي.

 

قصة فتاة تجبر خطيبها على توقيع وثيقة لدفع فواتيرها في حال خيانتها

 

وقام رواد مواقع التواصل الاجتماعي بنشر الفيديو الخاص بها والتعليق عليه، ما إن كان هذا العقد يعتبر صحيحًا أم لا.

 

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وتبلغ «شايلين» العشرين من عُمرها، وهي تعيش في ولاية أيداهو الأمريكية، ولديها أكثر من 26 ألف متابع على تطبيق تيك توك، وتشارك فيديوهات عن يومياتها بطابع كوميدي، ومنذ فترة قريبة أعلنت خبر خطبتها، وظهر خطيبها معها في أكثر من فيديو.

وأوضحت شايلين مارتينيز في الفيديو أنها تُعاني من عدم الثقة، مما جعلها تضع شرط على خطيبها دفع فواتيرها بأكملها في حال قام بخيانتها، وفقًا لما نشر في صحيفة nypost.

ونشرت شايلين فيديو قصير على صفحتها الشخصية بموقع تيك توك، وهي بالسيارة مع خطيبها، وأشارت على بعض الأوراق التي كانت تحملها قائلة: «أقنعت خطيبي بالتوقيع على وثيقة قانونية موثقة في حال خيانته لي، وتقضي الوثيقة بدفع جميع فواتيري، وهو بالفعل وقع ليُعبر عن مدى حبه لي».

 

قصة فتاة تجبر خطيبها على توقيع وثيقة تجبره على دفع فواتيرها في حال خيانتها

 

وشهدت موقع التواصل الاجتماعي ما بين مؤيد ومعارض لهذه الوثيقة، منهم من يريد تطبيقها، ومنهم من يرى إنها إهانة للطرفين؛ حيث إن أحد الأشخاص علق على فيديو شايلين قائلًا: «لقد وصلت هذه السيدة إلى مستوى جديد من الجنون بعد أن كشفت عن توقيع زوجها على عقد ملزم قانونًا».

وعلقت أخرى على فيديو شايلين: «نُريد تعميم هذا الأمر لنضمن حقنا»، وحصد مقطع الفيديو أكثر من 7 ملايين مشاهدة في ساعات قليلة.

شايلين شايلين مارتينيز مواقع التواصل الاجتماعي توقيع وثيقة تطبيق تيك توك

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