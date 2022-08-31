إغلاق الموقع الخاص وكلمة سر قوية.. طرق حماية حساب تويتر من الاختراق

كشف الخبير التكنولوجى أحمد السخاوى طرق حماية حساب تويتر من الاختراق.

وأضاف "السخاوى" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح، والمذاع عبر فضائية إكسترا نيوز، أن منصة تويتر من أكثر التطبيقات تداولا على منصات التواصل الاجتماعى ويكون هدفا كبيرا ومقصدا للمخترقين على منصات التواصل الاجتماعى؛ لافتا إلى أن أولى خطوات الحماية تكون باختيار كلمة سر قوية، وغلق خيارات الموقع الخاص بصاحب الحساب وعنوان منزله والتى يستطيع من خلالها المخترق إيذائه واختراق بياناته .

غلق خيارات البحث الداخلية داخل تطبيق تويتر لمنع أى اختراق



وأضاف أن خطوات الحماية لتطبيق تويتر تشمل أيضا غلق خيارات البحث الداخلية داخل تطبيق تويتر لمنع أى شخص مخترق لسرقة البيانات ومنعه إرسال أى رسائل اختراق للتطبيق والامتناع عن فتح روابط مجهولة المصدر ، والتحقق من إعدادات الخصوصية بطريقة مستمرة .