أزمة جديدة في الأهلي.. إساءة عبدالقادر للجماهير ونجوم الفريق يطالبونه بالاعتذار

لاحت في الأفق أزمة جديدة في النادي الأهلي أمس علي الرغم من انتهاء بطولة الدوري المصري موسم ٢٠٢١ -٢٠٢٢.

وبدأت الأزمة عقب رسالة أحمد عبدالقادر نجم الفريق للجماهير والتي هاجم فيها بعض منتقديه وسبهم بألفاظ خارجة.

وطالبت بعض الجماهير عبدالقادر بضرورة الاعتذار على تلك الإساءة ولكن البعض الآخر و أنها مجرد رد منه علي سباب بعض الجماهير له والإساءة لوالده ووالدته.

هاجم أحمد عبدالقادر نجم الأهلي بعض جماهير الفريق عقب انتقاد مستواه وأدائه خلال الفترة الماضية.

وكتب عبدالقادر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ إنستجرام": " الحمد لله انتهينا من موسم صعب مكنش من نصيبنا في بطولات كتير وبحمد ربنا في أي وضع وبشكر كل الناس اللي دعمتني، خصوصا آخر فترة لأن ده الجمهور الحقيقي اللي وقت الأزمة بيبان معدنه وحبه للنادي ولعيبته".



وتابع: “وبرضو بشكر اللي غلط فيا بالأب والأم اللي مالهمش ذنب ومن غير سبب، لأن لولا غلطهم ده مكنتش عرفت إني فيه ناس…... وآخر شيء عاوز أقوله الجاي كله خير ومن نصيبنا إن شاء الله والأيام تثبت ده شكر”

وطالب بعض من نجوم الأهلي عبدالقادر بضرورة الاعتذار سريعا.

ونصح سيد معوض نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، أحمد عبد القادر، بالاعتذار للجماهير على الإساءة لهم، في أسرع وقت ممكن.

وتابع سيد معوض في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، أحمد عبد القادر لاعب إمكانياته كبيرة جدًا، ومن المفترض أن يكون أهدأ من ذلك، اللاعب قدم مستويات كبيرة عقب عودته من إعارة سموحة، ولكن مستواه انخفض بشدة بعد كأس العالم للأندية، بالنسبة لي موسم سيء جدًا لأحمد عبد القادر، وكنت متوقع منه أن يقدم أكثر من ذلك.

وواصل معوض، لابد أن يعتذر أحمد عبد القادر للجمهور على التدوينة التي نشرها ثم التركيز في الموسم المقبل، أنصحه بالا يمر غدًا إلا ويعتذر للجماهير، ثم يبدأ في الاستعداد في الموسم الجديد، ويرد في الملعب على الانتقادات.

وأتم معوض، أرشح رأفت خليل وزياد طارق ومحمد أشرف للاستمرار مع الفريق الاول في الموسم المقبل، جميع اللاعبين جيدين لكن بعضهم يحتاج للإعارة، مثل محمد فخري.

ومازال موقف مجلس إدارة الأهلي غامض في هذا الشأن فهل سيتم معاقبه الأعب علي اساءته

أسدل الستار مساء أمس الثلاثاء على منافسات بطولة الدوري الممتاز موسم 2021/2022 وتصدر ثنائي النادي الأهلي والزمالك احمد سيد زيزو ومحمد مجدى أفشة قائمة هدافي المسابقة المحلية.

وتوج فريق الكرة الاول بنادى الزمالك بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا بلقب بطولة الدوري الممتاز بعدما وصل رصيده الى 77 نقطة.

فيما جاء فريق بيراميدز وصيفا والنادي الأهلي فى المركز الثالث بينما هبطت أندية الجونة وايسترن كومباني ومصر المقاصة إلى القسم الثاني.



صدى البلد يستعرض هدافي النادي الأهلي والزمالك في بطولة الدوري الممتاز 2021/2022 ..

هدافي الأهلي في دوري 2021/2022 ..

محمد مجدي أفشة .. 8 أهداف + 5 أسيست

التونسي علي معلول .. 8 أهداف

محمد شريف .. 7 أهداف

لويس ميكيسوني .. 5 أهداف + أسيست

بيرسي تاو .. 5 أهداف

هدافي الزمالك في دوري 2021 /2022:

أحمد سيد زيزو – 19 هدفا

سيف الدين الجزيري - 9 أهداف

أشرف بن شرقي – 8 أهداف

وأسدل حاوي الأهلي وليد سليمان، الستار على مسيرته الكروية بعد إعلانه الاعتزال بنهاية الموسم، الذي اختتم أمس، بمباراة الأهلي مع سيراميكا كليوباترا، حيث تمسك بالخروج من الباب الكبير عبر الاعتزال بقميص المارد الأحمر.

أسباب رفض الحاوي التكريم

فوجئ جمهور القلعة الحمراء، برفض وليد سليمان التكريم في مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، التي فاز بها الأهلي بأربعة أهداف دون رد.

جاء رفض وليد سليمان، لعدة أسباب، أهمها فشل الفريق في الفوز بلقب الدوري هذا الموسم، أو حتى كأس مصر، إضافة للحضور الجماهيري الضعيف المتوقع في المباراة، وعدم حضور محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء للمباراة.

وكان الحاوي يتمنى نهاية مشواره مع الأهلي بالتتويج بمسابقة الدوري، وخرج وليد سليمان، من قائمة الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا، بسبب معاناة اللاعب من الإصابة في الرقبة.

هاشتاج شكرا الحاوي الأكثر تداولا على تويتر

وتصدر هاشتاج «شكرًا الحاوي وليد سليمان»، قائمة الأكثر تداولًا عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بعد قرار نجم الأهلي، باعتزال كرة القدم بنهاية الموسم الجاري.

ودشنت جماهير الأهلي، الهاشتاج، لتوجيه الشكر إلى وليد سليمان، على مسيرته الكروية الكبيرة والحافلة بالإنجازات.

رسالة وداع مؤثرة لجماهير الأهلي

حرص وليد سليمان لاعب النادي الأهلي، على توجيه رسالة لجماهير القلعة الحمراء، وزملائه بالفريق الأول لكرة القدم، بعد مظاهر الحب التي تلقاها من الجميع بعد أن انتهى مشواره في الملاعب بنهاية الموسم.

وكتب وليد سليمان، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «كم تأثرت حتي البكاء، وأنا اتابع وأرصد مظاهرة الحب الكبيرة والجميلة التي حظيت بها من قبل زملائي اللاعبين وجماهير الأهلي العظيمة والوفية، الآن أيقنت من جديد أن للإخلاص والانتماء ثمن أعظم وأكبر من كل أموال وكنوز الدنيا، وتأكد لي أنني أحسنت الاختيار وأحسنت الرهان عندما قلت يوما ما: "سهل تعمل فلوس.. والصعب أن تحقق إنجازات وتكتب تاريخا".