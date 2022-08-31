"غازبروم" الروسية تقلص إمدادات الغاز الطبيعي إلى إيطاليا

أعلنت شركة "غازبروم" الروسية أنها ستخفض إمدادات الغاز الطبيعي إلى إيطاليا وذلك تزامنا مع توقف الإمدادات إلى أوروبا عبر "السيل الشمالي-1" للصيانة.



وقالت "غازبروم" -في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الأربعاء/- إنها ستخفض الغاز الطبيعي إلى 20 مليون متر مكعب يوميا من 27 مليون متر مكعب يوميا اعتبارا من اليوم، مضيفة أنها توقفت اليوم عن ضخ الغاز من روسيا إلى أوروبا عبر خط أنابيب "السيل الشمالي-1" لمدة 3 أيام، لضرورات صيانة محطة ضخ رئيسية في الأنبوب.



وفي وقت سابق، أكدت موسكو أن عقبات تقنية بسبب العقوبات الغربية تحول دون عمل "السيل الشمالي-1" بكامل طاقته، مشددة على أن هذه الإجراءات تعد غير عقلانية وتعرقل العمل.