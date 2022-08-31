توفير السلع ورقابة الأسواق ومشروعات حياة كريمة على أجندة مجلس الوزراء اليوم

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء، لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة ذات الأولوية على أجندة الحكومة .

ويناقش المجلس اخر مستجدات فيروس كورونا في مصر واتباع الاجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس وعدم انتشاره .

ويبحث المجلس استعدادات توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة في جميع المحافظات واستمرار مراقبة الأسواق لعدم التلاعب بالأسعار . كما يبحث الاجتماع الموقف التنفيذي ونسب التنفيذ لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها في المحافظات موقف مبادرة الرئيس لتطوير الريف المصري في جميع محافظات مصر.