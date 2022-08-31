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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر النفط يتراجع 3% بفعل مخاوف الركود

سعر النفط
سعر النفط

واصلت أسعار النفط انخفاضها اليوم الأربعاء 31 أغسطس 2022، مع قلق المستثمرين إزاء ضعف الاقتصاد العالمي واحتمال أن ترفع البنوك المركزية أسعار الفائدة وزيادة القيود للحد من تفشي كوفيد-19 في الصين.

وبحسب تقرير عبر وكالة أنباء “سي ان بي سي عربية”، فقد انخفضت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2.58 دولار، أو 2.82%، إلى 89.06 دولار للبرميل بحلول الساعة 09:39 بتوقيت جرينتش بعدما انخفض 5.37 دولار في الجلسة السابقة بفعل مخاوف الركود. 

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 وتراجعت كذلك العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر المقبل 2022، المقرر أن ينقضي أجلها اليوم، 3.56 دولار عند 95.75 دولار للبرميل عقب انخفاضها 5.78 دولار أمس الثلاثاء. 

وهبطت العقود الآجلة تسليم نوفمبر 2022 المقبل 2.70 دولار، أو 2.76%، عند 95.14 دولار للبرميل.

النفط اسعار النفط غرب تكساس خام برنت العقود الآجلة مخاوف الركود

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