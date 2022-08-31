سعر النفط يتراجع 3% بفعل مخاوف الركود

واصلت أسعار النفط انخفاضها اليوم الأربعاء 31 أغسطس 2022، مع قلق المستثمرين إزاء ضعف الاقتصاد العالمي واحتمال أن ترفع البنوك المركزية أسعار الفائدة وزيادة القيود للحد من تفشي كوفيد-19 في الصين.

وبحسب تقرير عبر وكالة أنباء “سي ان بي سي عربية”، فقد انخفضت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2.58 دولار، أو 2.82%، إلى 89.06 دولار للبرميل بحلول الساعة 09:39 بتوقيت جرينتش بعدما انخفض 5.37 دولار في الجلسة السابقة بفعل مخاوف الركود.

وتراجعت كذلك العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر المقبل 2022، المقرر أن ينقضي أجلها اليوم، 3.56 دولار عند 95.75 دولار للبرميل عقب انخفاضها 5.78 دولار أمس الثلاثاء.

وهبطت العقود الآجلة تسليم نوفمبر 2022 المقبل 2.70 دولار، أو 2.76%، عند 95.14 دولار للبرميل.