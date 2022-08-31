بعد موسم شاق وطويل.. فيتوريا يوجه رسالة خاصة لـ أندية الدوري الممتاز

وجه روي فيترويا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم رسالة خاصة لأندية الدوري الممتاز بعد انتهاء المسابقة رسميا أمس عقب موسم شاق وطويل على الجميع.

وقال فيتوريا أوجه التهنئة لجميع أندية الدوري على انتهاء المسابقة ووجه فيترويا رسالة شكر لجميع الأندية التي زارها خلال الفترة الماضية على حسن الاستقبال والضيافة .

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا عن أسماء القائمة المحلية لمعسكر الفريق المقرر إنطلاقه في الفترة من ١٣ حتي ٢٧ سبتمبر المقبل ،على أن يتم الإعلان عن أسماء المحترفين الأولية يوم ٤ سبتمبر ، ثم القائمة النهائية يوم ١٧ سبتمبر عقب انتهاء مباريات الفرق المصرية المشاركة في البطولات الأفريقية ، وجاءت قائمة اللاعبين المحليين المختارين كالتالي :

محمد الشناوي و أحمد الشناوي و محمد صبحي و عمر جابر و كريم فؤاد و محمد عبد المنعم و أسامه جلال و باهر المحمدي و علي جبر و أيمن أشرف و محمد حمدي و حمدي فتحي و نبيل دونجا و محمد ابراهيم و محمود حماده و مروان عطية و اسلام عيسي و عبد الرحمن مجدي و شادي حسين و أحمد عادل و أحمد مدبولي و مروان حمدي و ناصر منسي و أحمد شريف.