الكرملين: خطاب بوتين في ميونيخ عام 2007 كان نداء وتحذيرا للغرب

قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية(الكرملين) دميتري بيسكوف "إن خطاب ميونيخ، الذي ألقاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في عام 2007، لم يكن يتعلق بالمواجهة، بل كان تحذيرا ونداء للسياسيين الغربيين ".

وأضاف بيسكوف للصحفيين اليوم الأربعاء: "أن خطاب ميونيخ هذا لا يتعلق بالمواجهة، لقد ناشد بوتين الحكام والخصوم، ولكنه لم يقنعهم، وهذا ليس لأننا لا نملك موهبة الإقناع، فبوتين لديه موهبة رائعة في الإقناع ".

وتابع: "يتعين قراءة خطاب ميونيخ بكامله لأن هناك قوة إقناع مميزة للرئيس بوتين" وفي ما يتعلق باستئناف المفاوضات حول معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية مع الولايات المتحدة (ستارت ــ 3)، أكد بيسكوف أنه لا يوجد تقدم في هذا الموضوع .