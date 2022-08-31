أخبار التكنولوجيا.. العالم يوجه ضربة لـ ترامب.. هواتف نوكيا القديمة رجعت بأسعار زمان

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
بلوك بلوك بلوك..العالم يوجه ضربة أخرى إلى ترامب
حظر متجر التطبيقات جوجل بلاي منصة التواصل الاجتماعي الخاصة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والمعروفة باسم "تروث سوشيال" التي تم إطلاقها في شهر فبراير من هذا العام.
موتورولا تحطم الأسواق بهاتف جديد قنبلة إمكانيات.. اعرف سعره
أطلقت شركة موتورولا الأمريكية، أحدث هاتف قابل للطي Moto Razr 2022، ويأتي الهاتف الجديد بتصميم مميز وشكل صدفي، ويأتي مع العديد من الإمكانيات الفائقة لينافس بقوة قوى وسعر أرخص، هاتف سامسونج الجديد القابل للطيGalaxy Z Flip 4.
هاتف جديد تاتش من موتورولا وبـ 3000 جنيه بس
كشفت شركة موتورولا لصناعة الهواتف الذكية عن أحدث هواتفها Moto E22s في أوروبا، ويبدو أن الهاتف هو نسخة مخففة من Moto G22، التي تم الإعلان عنها في مارس من هذا العام، وتتميز هذه الهواتف من موتورولا بأسعار مناسبة ومواصفات فائقة.
نوستالجيا.. نوكيا رجعت موبايلاتها القديمة بنفس أسعار زمان
أطلقت العلامة التجارية نوكيا المحببة إلى قلوب الجميع، هاتف جديد قابل للطي بنفس الشكل الذي كان عليه في الماضي.
اوعى تشتري دلوقتي.. قائمة بأرخص وأفضل موبايلات هتنزل السوق قريب
يقترب موسم الأعياد من البدء في جميع أنحاء العالم وبالتالي ، من المتوقع إطلاق العديد من الهواتف الذكية في الشهرين المقبلين.
لو موبايلك آيفون..تحديثات جديدة في تطبيق واتساب لازم تستخدمها
اعتزم تطبيق واتساب WhatsApp إطلاق ميزات جديدة طال انتظارها لفترات طويلة من المستخدمين، في التحديث الجديد لهواتف آيفون تتعلق بفترة السماح لمسح الرسائل، وعدد أعضاء الجروب، وغيرها من الميزات الكثيرة التي سنستعرضها هنا.