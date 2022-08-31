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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إطلاق اسم شاب ضحى بنفسه لإنقاذ فتاتين على شارع بالسلوم

محافظ مطروح خلال
محافظ مطروح خلال الاجتماع

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح  موافقة  المجلس  التنفيذى  بالمحافظة على إطلاق اسم أحد أبناء السلوم شهيد الشهامة الذى ضحى بنفسه لإنقاذ فتاتين  من الغرق بشواطئ السلوم .

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حيث تقرر إطلاق اسم  الشهيد أبو بكر حسين وشهرته مراجع الشايب على اسم مدرسة  بالسلوم ،تكريما لتضحيته بنفسه من أجل إنقاذ سيدتين من الغرق بشاطئ السلوم .

كان  أحد أبناء السلوم قد تعرض  للغرق، بشاطئ  المدينة بعد نجاحه فى إنقاذ سيدتين إلا أنه تعرض للغرق هو وسيدة أخرى بعد محاولة إنقاذها.

تلقت غرفة عمليات طوارئ مديرية الصحة بمطروح ، إخطارا بتعرض بعض الأشخاص للغرق بشاطئ مدينة السلوم ، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث .

واستقبلت مستشفى السلوم جثتين هامدتين ، وهما أبو بكر أبو حسينه من السلوم ، الذى ضحى بنفسه لإنقاذ  الغرقى بشاطئ السلوم ، كما استقبلت المستشفى جثة هامدة رحاب ع.م ٢٥ سنة إثر تعرضها للغرق.

كما استقبلت المستشفى شيماء ع.م  ٣٥ سنة والحالة مستقرة وخرجت بعد تحسن حالتها الصحية.

وتم  التحفظ على الجثتين  بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى السلوم ، تحت تصرف النيابة ومفتش الصحة.

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