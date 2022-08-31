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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

عضو "الحوار الوطني": قرارات الرئيس للحماية الاجتماعية تعزز الثقة في القوى السياسية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكدت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن قرارات الحماية الاجتماعية التي أطلقها الرئيس السيسي، جاءت في توقيت هام للغاية، في ظل حيث يعاني الشعب من تداعيات اقتصادية عالمية، مشيرة إلى أن قرارات الرئيس جاء على قدر مقدار المعاناة التي يعيشها الشعب، فالأزمة هذه المرة جادة وطاحنة ويصاحبها تضخم وركود في نفس الوقت.

وقالت «صابر»، في تصريحات خاصة لـ «صدى البلد»، إن فكرة الحماية للطبقات الأكثر هشاشة، وتحديدًا تكافل وكرامة ومصروفات المدارس لغير القادرين، وغيرها من القرارات، التي صدرت اليوم، ضرورية للغاية في ذلك التوقيت.

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وأعربت النائبة، عن تطلعاتها لصدور عدد من القرارات الأخرى في هذا الاتجاه، مشيرة إلى أنه في مجلس أمناء الحوار الوطني، تم تكثيف الحديث حول الشق الاقتصادي وتغطية مسألة غلاء الأسعار ومكافحة التضخم، باعتباره مطلبًا شعبيًا.

وأشارت إلى أنه من الجيد أن تكون قرارات الرئيس استجابة للحوار الوطني، قائلة: «عندما يشعر الشارع بأن القوى السياسية والمدنية تلعب دورا لمصالحه، فهذا شيء مهم جدا لصحة وسلامة الحياة السياسية في مصر».

زيادة الدعم الاستثنائي

واستجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، لما طرحه الأطراف المشاركون في الحوار الوطنى، وقرّر الرئيس، زيادة الدعم الاستثنائي للأسر الأكثر احتياجًا على بطاقات التموين إلى 300 جنيه بدلًا من 100.

يأتي ذلك تأكيدًا على أهمية الحوار الوطني، وأهمية ما يقدّمه من أطروحات تعبر عن طموحات الشعب المصري بكافة أطرافه، وذلك في خضم محاولات بعض الجهات الخارجية التشكيك في أهمية الحوار الوطني، وأن الأطروحات غير قابلة للتنفيذ وأنها محض مناقشات فقط، وهو ما ثبت عدم صحته.

وقرّر الرئيس السيسي، زيادة الدعم الاستثنائي للأسر الأكثر احتياجًا على بطاقات التموين إلى 300 جنيه بدلاً من 100.

حملة إجراءات حماية اجتماعية

كما وجّه الرئيس السيسي بالتجهيز لحملة إجراءات حماية اجتماعية تصل إلى مليون أسرة خلال سبتمبر المقبل.

أطروحات القوى السياسية من خلال المناقشات بالحوار الوطني، فوجّه الرئيس بدعم مصاريف الدراسة الخاصة بالطلاب المتقدمين للالتحاق بالجامعات الأهلية الحكومية، وذلك بتحمل الدولة نسبة من تلك المصاريف، وأيضًا تقديم دعم إضافى لمبادرة إنهاء قوائم انتظار حالات الجراحات الحرجة بـ 600 مليون جنيه، كما وجّه الرئيس بتقديم حزم تحفيزية للأطباء والارتقاء بدخلهم وكذلك تعديل منظومة تكليف الأطباء بالكامل.

32 مليار لـ دعم الخبز

وجاءت توجيهات الرئيس استجابة لمطالب القوى السياسية لم تقف عند هذا الحد، حيث تم ضخ 32 مليار جنيه لمنظومة دعم الخبز، فضلاً عن زيادة أعداد الأسر المُغطاة بالدعم النقدي ضمن برنامج "تكافل وكرامة" من 4.1 مليون أسرة لتصبح 5 ملايين أسرة أي أنها تشمل نحو 22 مليون مواطن مصري، وذلك من خلال ضم أكثر من 900 ألف أسرة للاستفادة من برنامج الدعم النقدي المشروط.

وتدخل الاستثنائية للحماية الاجتماعية التي وجّه الرئيس بتنفيذها حيز التنفيذ غدًا الأول من سبتمبر، ويستفيد منها قرابة ربع الشعب المصري.

الحوار الوطني الرئيس السيسي السيسي النائبة أميرة صابر الرئيس عبد الفتاح السيسي بطاقات التموين

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